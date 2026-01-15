Logo
Ђокић одржао састанак са управом предузећа РиТЕ Угљевик

15.01.2026

16:53

Фото: Уступљена фотографија

Министар енергетике и рударства у Влади Републике Српске Петар Ђокић данас је посјетио Рудник и термоелектрану Угљевик и одржао радни састанак са управом предузећа.

Директор предузећа Жарко Новаковић са сарадницима је упознао министра са актуелном ситуацијом, односно текућим активностима и изазовима у функционисању Рудника и термоелектране Угљевик.

Новаковић је изразио наду да ће се заједничким ангажовањем стручних лица РиТЕ Угљевик, Електропривреде Републике Српске, ресорног министарства и Владе Републике Српске доћи до рјешења актуелних проблема у овом стратешки важном предузећу.

Петар Ђокић

RiTE Ugljevik

