Logo
Large banner

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

14.01.2026

12:42

Коментари:

0
Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум
Фото: Pixabay

Међународне резерве девиза и злата Руске Федерације су у периоду од 19. до 26. децембра порасле за 1,5 одсто и поставиле нови рекорд, наводи се у саопштењу Банке Русије.

"Међународне резерве су на крају дана 26. децембра 2025. године износиле 763,9 милијарди америчких долара, што представља повећање од 11,3 милијарде америчких долара, односно раст од 1,5 одсто у односу на претходну недјељу, углавном због позитивне ревалоризације", наводи се у саопштењу.

То значи да је на вриједност девизних резерви утицао раст вриједности валута и злата.

Међународне резерве су на крају дана 19. децембра износиле 752,6 милијарди долара.

Међународне, златне и девизне, резерве Руске Федерације представљају високоликвидну страну имовину којом располажу Банка Русије и влада.

Резерве се састоје од монетарног злата, специјалних права вучења (СПВ), резервне позиције у ММФ-у и средстава у страној валути (остала резервна имовина).

Подијели:

Тагови:

Русија

Злато

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

Сцена

Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

15 ч

0
Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Друштво

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

1 д

0
Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији

Свијет

Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији

2 д

0
Моћ меке силе: Како Холивуд Американцима намеће негативну слику о Русији

Свијет

Моћ меке силе: Како Холивуд Американцима намеће негативну слику о Русији

4 д

0

Више из рубрике

Популарна продавница наплаћује улазак

Економија

Популарна продавница наплаћује улазак

14 ч

0
Веће дневнице још на чекању

Економија

Веће дневнице још на чекању

17 ч

1
Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

Економија

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

20 ч

0
Петровић понудио Блануши нови дуел

Економија

Петровић понудио Блануши нови дуел

22 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner