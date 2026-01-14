Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

14.01.2026
Међународне резерве девиза и злата Руске Федерације су у периоду од 19. до 26. децембра порасле за 1,5 одсто и поставиле нови рекорд, наводи се у саопштењу Банке Русије.
"Међународне резерве су на крају дана 26. децембра 2025. године износиле 763,9 милијарди америчких долара, што представља повећање од 11,3 милијарде америчких долара, односно раст од 1,5 одсто у односу на претходну недјељу, углавном због позитивне ревалоризације", наводи се у саопштењу.
То значи да је на вриједност девизних резерви утицао раст вриједности валута и злата.
Међународне резерве су на крају дана 19. децембра износиле 752,6 милијарди долара.
Међународне, златне и девизне, резерве Руске Федерације представљају високоликвидну страну имовину којом располажу Банка Русије и влада.
Резерве се састоје од монетарног злата, специјалних права вучења (СПВ), резервне позиције у ММФ-у и средстава у страној валути (остала резервна имовина).
