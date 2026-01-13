Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

Извор:
13.01.2026
Млади и талентовани боксер Вељко Ражнатовић прославио је рођендан 10. децембра у кругу породице и тада донио одлуку да се привремено повуче са друштвених мрежа.
Сада, након нешто више од мјесец дана, Вељко је изненадио многе повратком на Инстаграм, откривајући гдје је и чиме се тренутно бави.
Како је познато, Вељко већ неко време борави у Русији, гдје је пронашао свој мир, али и људе с којим тренира након повреде коју је недавно имао.
На најновијим фотографијама Ражнатовић је показао како балансира између професионалних тренинга и породичних тренутака.
Првом објавом Вељко је открио интимнији моменат - он и супруга Богдана позирају испред Саборне цркве иконе Богородице "Знамање" у Москви. Док напољу пада снијег, насмијани уживају у призору, а црвена фасада храма и златне куполе стварају бајковиту атмосферу.
Другу објаву подијелио је из боксерске сале, гдје проводи вријеме током тренинга и опоравка након напорног вјежбања. Окружен боксерским џаковима и реквизитима, Вељко показује своју посвећеност и дисциплину.
