Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

Телеграф

13.01.2026

20:53

Млади и талентовани боксер Вељко Ражнатовић прославио је рођендан 10. децембра у кругу породице и тада донио одлуку да се привремено повуче са друштвених мрежа.

Сада, након нешто више од мјесец дана, Вељко је изненадио многе повратком на Инстаграм, откривајући гдје је и чиме се тренутно бави.

Како је познато, Вељко већ неко време борави у Русији, гдје је пронашао свој мир, али и људе с којим тренира након повреде коју је недавно имао.

На најновијим фотографијама Ражнатовић је показао како балансира између професионалних тренинга и породичних тренутака.

Првом објавом Вељко је открио интимнији моменат - он и супруга Богдана позирају испред Саборне цркве иконе Богородице "Знамање" у Москви. Док напољу пада снијег, насмијани уживају у призору, а црвена фасада храма и златне куполе стварају бајковиту атмосферу.

Другу објаву подијелио је из боксерске сале, гдје проводи вријеме током тренинга и опоравка након напорног вјежбања. Окружен боксерским џаковима и реквизитима, Вељко показује своју посвећеност и дисциплину.

Вељко Ражнатовић

