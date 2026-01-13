Огласила се Злата Петровић након Пејине изјаве да га је преварила

Извор:
Погрешна изјава Зорана Пејића Пеје о превари у браку са Златом Петровић поново је узбуркала јавност и покренула низ реакција. Сад се огласила и пјевачица и поручила да никада није била жена која вара своје партнере, додајући да се Пеја, према њеним ријечима, није најбоље изразио.
Убрзо се огласио и Хасан Дудић и истакао да га Злата никад није варала.
Након свих навода, Злата је ставила тачку на спекулације.
"Одмах сам позвала Пеју да га питам када сам га ја то преварила. Мислим да се он погрешно изразио, када смо одлучили да се разиђемо, свако је пошао на своју страну. Жена сам која воли много и да прича и да се дружи, али такву ствар никада не бих урадила. Да сам хтјела, могла сам свашта да им радим иза леђа, али нисам", рекла је Злата, па додала:
"Радила сам тезге сама, никад ми тако нешто није падало на памет. Имали су повјерење у мене, а то што је Пеја љубав ставио у фиоку, мислио је на то да се љубав угасила временом и да је просто било најбоље да се разиђемо. Нисам никада била профил жене која ће да вара своје партнере, тако да не знам чему ово", рекла је Злата за Блиц.
