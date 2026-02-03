Изведена трансплантација лица, прва у свијету од донора који је умро еутаназијом

03.02.2026
19:06
Коментари:0
Болница у Барселони саопштила је да је извршила револуционарну трансплантацију лица, прву у свијету у којој је донор понудио своје лице прије него што је подвргнут поступку асистираног умирања.
Сложени хируршки поступак је спроведен у престижној болници Вал д'Хеброн у јесен 2025. године, али тачан датум није откривен из разлога приватности.
Пацијенткиња, идентификована само као Карме, патила је од некрозе ткива лица изазване бактеријском инфекцијом након уједа инсекта. Стање јој је отежавало говор, јело и вид. Она је на конференцији за новинаре у понедјељак рекла да се веома добро опоравља, пренео је Ројтерс.
„Када се погледам у огледало код куће, осјећам се као да поново почињем да личим на себе“, рекла је Карме.
За такве поступке, који захтевају трансплантацију лица, неопходно је да донор и прималац буду истог пола, да имају исту крвну групу и да имају сличну величину главе.
Операција је подразумијевала трансплантацију сложеног ткива из центра лица, а у њој је учествовало око стотину специјалиста, укључујући психијатре и имунологе. Елизабет Навас, координаторка трансплантације у болници, рекла је да је донор показао зрелост која човјека оставља без ријечи.
„За некога ко је одлучио да оконча свој живот, да посвети једну од својих посљедњих жеља потпуном странцу и да му пружи другу шансу попут ове је заиста невјероватно“, рекла је Навас.
Шпанија, са популацијом од 49,4 милиона, је глобални лидер у трансплантацији органа више од три деценије. Поред тога, 2021. године је постала четврта земља у Европској унији која је легализовала еутаназију. Према владиним подацима, 426 људи је примило помоћ при умирању 2024. године.
Половину од шест трансплантација лица икада извршених у Шпанији извршило је особље болнице Вал д'Хеброн. Године 2010, та болница је извршила прву комплетну трансплантацију лица на свијету. Прошле године у Шпанији је извршено око 6.300 трансплантација органа, а најчешће су биле трансплантације бубрега, показују подаци Министарства здравља.
