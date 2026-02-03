Logo
Large banner

Изведена трансплантација лица, прва у свијету од донора који је умро еутаназијом

03.02.2026

19:06

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Болница у Барселони саопштила је да је извршила револуционарну трансплантацију лица, прву у свијету у којој је донор понудио своје лице прије него што је подвргнут поступку асистираног умирања.

Сложени хируршки поступак је спроведен у престижној болници Вал д'Хеброн у јесен 2025. године, али тачан датум није откривен из разлога приватности.

Нова прилика

Пацијенткиња, идентификована само као Карме, патила је од некрозе ткива лица изазване бактеријском инфекцијом након уједа инсекта. Стање јој је отежавало говор, јело и вид. Она је на конференцији за новинаре у понедјељак рекла да се веома добро опоравља, пренео је Ројтерс.

„Када се погледам у огледало код куће, осјећам се као да поново почињем да личим на себе“, рекла је Карме.

За такве поступке, који захтевају трансплантацију лица, неопходно је да донор и прималац буду истог пола, да имају исту крвну групу и да имају сличну величину главе.

Сложен поступак и јединствени донор

Операција је подразумијевала трансплантацију сложеног ткива из центра лица, а у њој је учествовало око стотину специјалиста, укључујући психијатре и имунологе. Елизабет Навас, координаторка трансплантације у болници, рекла је да је донор показао зрелост која човјека оставља без ријечи.

„За некога ко је одлучио да оконча свој живот, да посвети једну од својих посљедњих жеља потпуном странцу и да му пружи другу шансу попут ове је заиста невјероватно“, рекла је Навас.

Шпанија предњачи

Шпанија, са популацијом од 49,4 милиона, је глобални лидер у трансплантацији органа више од три деценије. Поред тога, 2021. године је постала четврта земља у Европској унији која је легализовала еутаназију. Према владиним подацима, 426 људи је примило помоћ при умирању 2024. године.

Половину од шест трансплантација лица икада извршених у Шпанији извршило је особље болнице Вал д'Хеброн. Године 2010, та болница је извршила прву комплетну трансплантацију лица на свијету. Прошле године у Шпанији је извршено око 6.300 трансплантација органа, а најчешће су биле трансплантације бубрега, показују подаци Министарства здравља.

Подијели:

Тагови:

Операција

eutanazija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Operacija, operaciona sala

Свијет

Болница хитно евакуисана: Граната пронађена у пацијенту

13 ч

0
Operacija, operaciona sala

Свијет

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

1 д

0
Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

Здравље

Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

3 д

0
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Свијет

Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

4 д

0

Више из рубрике

Сана Алајмовић и Џефри Епстајн

Свијет

Огласила се Сана Алајмовић због повезивања са Епстајном

7 ч

0
Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

Свијет

Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

7 ч

0
Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

Свијет

Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

7 ч

0
Ужас: Ученик убо ножем наставницу у школи!

Свијет

Ужас: Ученик убо ножем наставницу у школи!

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner