Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

Извор:

СРНА

03.02.2026

16:44

Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење
Фото: Pixabay

Путници на Међународном аеродрому у Франкфурту суочени су са отказивањем и одгађањем летова због обилних сњежних падавина, саопштио је неименовани портпарол компаније "Фрапорт фраг де", која управља Аеродромом.

Портпарол наводи да су писте затворене у 15.00 часова по средњоевропском времену, како би се омогућило уклањање снијега, те да се очекује да писте буду у употреби око 17.15 часова.

Компанија "Фрапорт фраг де" замолила је на интернет страници путнике да провјере статус летова, пошто су могућа додатна одгађања или чак отказивања.

Поједини долазни летови преусмјерени су на друге аеродроме, укључујући у Диселдорфу и Штутгарту, јавља Ројтерс.

