Захарова: Преговори са Америком веома тешки

Извор:

СРНА

03.02.2026

16:12

Захарова: Преговори са Америком веома тешки
Фото: Танјуг/АП

Преговори Русије са САД изузетно су тешки и одвијају се у веома сложеним условима, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Ово није рутински посао. Ово нису традиционални преговори у стилу: `Све је у реду, имамо стандардне односе, ви сте дошли код нас, сада је наш ред да дођемо код вас`", истакла је она.

Захарова је на састанку са студентима рекла да разговори Русије и САД нису један преговарачки колосијек, већ мукотрпан и вишеслојан посао.

Марија Захарова

Америка

Преговори са Америком

