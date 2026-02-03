Захарова: Преговори са Америком веома тешки

Извор:
Преговори Русије са САД изузетно су тешки и одвијају се у веома сложеним условима, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Ово није рутински посао. Ово нису традиционални преговори у стилу: `Све је у реду, имамо стандардне односе, ви сте дошли код нас, сада је наш ред да дођемо код вас`", истакла је она.
Захарова је на састанку са студентима рекла да разговори Русије и САД нису један преговарачки колосијек, већ мукотрпан и вишеслојан посао.
