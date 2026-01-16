Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Logo
Фото: Pexels

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Максима Гаврића из Бијељине којом се терети да је починио чак 30 кривичних дјела!

Гаврић је оптужен за 28 кривичних дјела тешке крађе, те по једну утају и разбојничку крађу у којима је причињена штета већа од 23.000 КМ.

Према оптужници утаја је почињена 2. октобра 2023. године када је, радећи као достављач, Гаврић за себе задржао 497 КМ које наплатио од купаца. Неколико дана касније починио је разбојничку крађу тако што је ушао у кућу Б.С. у Дворовима и узео новчаник са 150 КМ и личним документима. На изласку из куће, у ходнику га је затекао Д.П. кога је Гаврић ударио шаком у главу, нанијевши му лаке повреде.

Остала дјела се односе углавном на провале у приватне и пословне просторије више особа у Бијељини. На мети су му биле приватне куће, ресторани, кафићи, продавнице, цркве, пекара, рибарница, Центар за културу... Углавном је крао новац из апарата за игре на срећу, али и телевизоре, мобилне телефоне, цигарете, док је из једне продавнице однио сланину, саламу, кобасице и чоколаде...

Оптужницу је потврдио Основни суд у Бијељини. Тужилаштво је затражило и да се Максиму Гаврићу продужи мјера притвора, о чему ће се накнадно одлучивати.

