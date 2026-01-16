Logo
Large banner

Пјешак тешко повријеђен у удесу на Туњицама, огласила се бањалучка полиција

Извор:

АТВ

16.01.2026

10:59

Коментари:

0
Пјешак тешко повријеђен у удесу на Туњицама, огласила се бањалучка полиција

Пјешак из Бањалуке чији су иницијали Б.П. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у којој је учествовало и путничко возило "ауди" на дионици магистралног у бањалучком насељу Туњице.

Повријеђени пјешак збринут је у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

policija rs

Хроника

Саобраћајна незгода на Туњицама, повријеђен пјешак

Возилом "ауди" управљало је лице из Бањалуке чији су иницијали М.К.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да је ријеч о кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.

Подијели:

Тагови:

удес

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Србија

Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

1 ч

0
Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

Хроника

Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

1 ч

0
Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

Сцена

Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

2 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Палили аутомобиле полицајаца: Приведени тинејџери који су дјеловали под налогом Кијева

2 ч

0

Више из рубрике

Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

Хроника

Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

1 ч

0
Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

Хроника

Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

2 ч

0
Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

Хроника

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

3 ч

0
Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

Хроника

Потресна исповијест брутално претучене Дејане: Не видим на једно око, сањам га сваке ноћи

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner