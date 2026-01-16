Пјешак тешко повријеђен у удесу на Туњицама, огласила се бањалучка полиција

Извор:
АТВ
16.01.2026
10:59

Пјешак из Бањалуке чији су иницијали Б.П. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у којој је учествовало и путничко возило "ауди" на дионици магистралног у бањалучком насељу Туњице.
Повријеђени пјешак збринут је у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Хроника
Возилом "ауди" управљало је лице из Бањалуке чији су иницијали М.К.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да је ријеч о кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
