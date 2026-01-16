Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

16.01.2026
Стеван Радивојевић испричао је невјероватне информације гостујући у емисији "Студио 7", откривши да свака друга жена са јавне сцене има проблем са ћелавости, те да нема довољно косе.
Познати фризер бројних јавних личности, међу којима је свакако најпознатија Цеца Ражнатовић, за то је окривио "надограђиваче косе".
- Стигли смо до тога да свака друга жена која се бави јавним послом, нема косу - рекао је Стеван и информацијом оставио све без текста.
- Фризерај и надограђивачи косе не иду једно са другим. Ја сам прва особа која надограђује косу, али оној којој мораш, или оној којој треба то. Не јер ти је досадно, не јер ти то утиче на самопоуздање... Онда имамо те салоне који зову познате личности да иду за рекламу, да их што више надограђују, да би они њих таговали, јер им је потребан тај таг, и онда послије 6 мјесеци су оне стварно ћелаве и онда вас зову и моле вас да пијете колаген, да пијете таблете за раст косе, најскупље третмане... И онда, је много већа дара него мјера - истакао је Радивојевић у разговору с водитељком Радом Раденовић.
