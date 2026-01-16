Бивша жена Чеде Јовановића нашла дечка, бившем оставила стан

Извор:
Телеграф
16.01.2026
09:02
Политичар Чеда Јовановић јуче је, 15. јануара, доживио праву драму када су му извршитељи закуцали на врата стана у којем тренутно живи са пријатељ Ацом Косом, а у којем је некада живио са бившом супругом Јеленом од које се развео.
Чеда и Аца су се потом вратили у стан и Јовановић је испричао гдје је настао проблем.
Наиме, док Чеда Јовановић пролази кроз турбулентан период, његова бивша супруга Јелена Јовановић се, како је "Блиц" писао прије неколико мјесеци одселила у Америку и нашла је нову љубав са којом ужива.
Сцена
Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно
Тада је политичар у својој објави то мистериозно и наговијестио на Инстаграму ријечима: "Јела у новом свијету живи прве дане новог живота".
- Анђа са другарицом на првом тренингу у теретани, Зора у Единбургу “броји ситно” до ускршњег распуста у Београду, Јана у Паризу, Михајло пред пут у Барселону у Енглеској пише акредитације за мастер, Јела у новом свијету живи прве дане новог живота, Алекс, Џеремаја, Сноу, Ђанго, Кера (мачор) и ја уз Синатру гледамо како по нама пада сутон Прегревичке ноћи - написао је Чеда уз снимак док сједи на кревету и пјева, а у једном тренутку многима се учинило и да брише сузе са лица, што је многе гануло и растужило.
Иначе, Чедомир Јовановић и Јелена су се развели након 25 година брака у ком су добили четворо дјеце.
