Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Извор:
РТС
16.01.2026
10:50
Коментари:0
Једна особа подлегла је повредама, а три су повријеђене у ланчаном судару који се око осам часова догодио на Ауто-путу "Милош Велики", испред тунела "Муњино Брдо" у месту Крстач, јавља РТС.
Из Опште болнице у Чачку навели су да је, од четворо повријеђених, 57-годишњи мушкарац у међувремену подлегао повредама. Како су додали, двије женске и једна мушка особа су стабилних параметара и код њих је у току дијагностика.
У ланчаном судару учествовало је више возила.
Како РТС сазнаје у Полицијској управи Чачак, испред тунела "Муњино брдо" на Ауто-путу "Милош Велики" видиљивост је због магле смањена на 50 метара.
Србија
Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила
Саобраћај је обустављен у смјеру ка Пожеги.
Фудбал
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
28
12
25
12
07
11
59
11
55
Тренутно на програму