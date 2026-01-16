Logo
Large banner

Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Извор:

РТС

16.01.2026

10:50

Коментари:

0
Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће
Фото: screenshot / Instagram

Једна особа подлегла је повредама, а три су повријеђене у ланчаном судару који се око осам часова догодио на Ауто-путу "Милош Велики", испред тунела "Муњино Брдо" у месту Крстач, јавља РТС.

Из Опште болнице у Чачку навели су да је, од четворо повријеђених, 57-годишњи мушкарац у међувремену подлегао повредама. Како су додали, двије женске и једна мушка особа су стабилних параметара и код њих је у току дијагностика.

У ланчаном судару учествовало је више возила.

Како РТС сазнаје у Полицијској управи Чачак, испред тунела "Муњино брдо" на Ауто-путу "Милош Велики" видиљивост је због магле смањена на 50 метара.

Најновија вијест

Србија

Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила

Саобраћај је обустављен у смјеру ка Пожеги.

Подијели:

Тагови:

удес

Србија

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

Фудбал

ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

1 ч

0
Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

Хроника

Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

1 ч

0
Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

Сцена

Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

2 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Палили аутомобиле полицајаца: Приведени тинејџери који су дјеловали под налогом Кијева

2 ч

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила

2 ч

0
Сијарто најавио договор о НИС-у

Србија

Сијарто најавио договор о НИС-у

16 ч

0
Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Србија

Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

1 д

0
Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

Србија

Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

28

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner