Logo
Large banner

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Извор:

СРНА

16.01.2026

11:55

Коментари:

0
Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Спољнотрговинска комора БиХ тражи хитну реакцију надлежних институција поводом информације да је Влада Србије донијела уредбу о увођењу привремене мјере за обезбјеђење економске стабилности индустрија од стратешке важности, којом се од 1. јануара до 30. јуна ограничава увоз појединих производа од гвожђа и челика.

Уредба обухвата групе производа који се тичу БиХ и то - ребрасти бетонски челик и топло ваљану жицу у котуру, као и ребрасти бетонски челик у шипкама.

Мјера се уводи на период од шест мјесеци и спроводиће се кроз систем тарифних квота, након чијег попуњавања ће се на увоз ових производа примјењивати царина од 50 одсто.

- Ради равномјерног снабдјевања тржишта, индивидуалне квоте подијељене су на кварталне максимуме за период од 1. јануара до 31. марта, односно до 30. јуна ове године, уз могућност преношења неискоришћене квоте из првог у други квартал - саопштено је из Спољнотрговинске коморе БиХ.

У саопштењу се додаје да ће се расподјела квота вршити по принципу "први дошао – први услужен", на основу редослиједа прихватања царинских декларација.

- Увидом у наведену уредбу, поготово у дио дефинисаних квота које се односе на наведене производе за БиХ, изражавамо забринутост у име привредних друштава, односно извозника ових производа у Србију - наводе из Коморе.

Из Коморе додају да приликом утврђивања квота нису у потпуности узети у обзир сљедећи параметри - кумулативни обим стварних трговинских токова, регионални дистрибутивни модели, те реални тржишни удио произвођача и добављача из БиХ.

У саопштењу се додаје да доношење уредбе којом се ограничава несметан бесцарински пласман роба у оквиру ЦЕФТА земаља на самом крају једне пословне године, представља лимитирајући фактор за дугорочне уговоре које компаније из БиХ имају са компанијама на тржишту Србије.

Посебно указују и на задржавање камиона на граничним прелазима, које је већ наступило у пракси и тренутно представља најкритичнији проблем за извознике из БиХ.

- Узимајући у обзир све наведено, Спољнотрговинска комора БиХ тражи од надлежних институција у БиХ да хитно реагују према надлежним институцијама Србије и ЦЕФТА структурама због економских реперкусија ефеката наведене Уредбе на слободан, бесцарински проток роба у оквиру ЦЕФТА земаља - наведено је у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Spoljnotrgovinska komora BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

Економија

Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

1 ч

0
Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

Економија

Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

2 ч

2
Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

Економија

Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

4 ч

0
Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

Економија

Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner