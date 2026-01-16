Logo
ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

16.01.2026

10:46

Иако су навијачи призивали повратак Едина Џеке на Грбавицу, тамо гд‌је је све и почело, а све то је подгријао и састанак с предсједником Управног одбора Жељезничара Нијазом Брковићем у Италији, ипак од тога ништа нема.

Јасмин Лигата, ПР Едина Џеке, огласио се на друштвеним мрежама и потврдио ове информације.

- Един Џеко и Нијаз Брковић нису разговарали о Единовом трансферу у ФК Жељезничар. То у овом тренутку није реална опција. Разговарано је о визији Управе Жеље за будућност. Разговор је био савјетодаван и пријатељски. То ће вам исто потврдити и предсједник Жеље - написао је Лигата на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, према медијским наводима и Ади Налић и Бојан Настић, бивши репрезентативци БиХ су на мети Жељезничара.

Един Џеко

ФК Жељезничар

