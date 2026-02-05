Да ли постоји подршка надареним и талентованим у школском систему

Извор:
Подршка надареним и талентованим у школском систему постоји - свака школа има посебне програме и тим за надарене ученике. Поред тога, педагози сугеришу да родитељи морају знати на који начин ће се са дјететом радити и хоће ли дијете евентуално у једној школској години завршити два разреда.
"Приједлог да се убрзо напредује мора ићи од стране наставника који предају ученику али родитељи морају бити сагласни да дијете убрзо напредује да у једној школској години заврше два разреда. Да дјеца полажу испите из два разреда добијају диплому комплетна процедура долазе од школа и немају обавезу да обавјештавају ни министарство ни Републички педагошки завод", каже Слађана Танасић, директор Републичког педагошког завода Републике Српске.
Наставни процес се одвија на другачији начин уколико се процијени да одређено дијете има посебна интересовања и склоности. Кроз стручне тимове ученици добијају вјетар у леђа и креирају се специјални програми за свако дијете. Важно је на вријеме препознати такво дијете и пружити му могућност да се истакне, истичу из Министарства.
"Ви имате дјецу која се врло лако препознају и ви знате да су то надарена дјеца, а имате дјецу која нама прођу испод радара дјецу која заиста имају одређене потенцијале, али некако се не уклапају. Нема одређене скале која ће рећи ово је даровит ученик, а ово није ми се вежемо за академско школско постигнуће и у том контексту рачунамо да је одређено дијете талентовано", каже Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Републике Српске.
С друге стране, излазак ван институционалних оквира и препознавање даровитости мјери се кроз тестирања, у БиХ ту могућност имају старији од 17 година.
"Постоје тестови и за младе дакле за дјецу од 2 3 године у БиХ још не оно што се још ради ти тестови се стално ревидирају и није немогуће да ће бити спуштена та старосна граница за сада не и обично се дешавају бар једно до два тестирања у БиХ, каже Растко Зељковић, члан предсједништва Менсе БиХ
Кључно је, истичу социолози, чувати надарену дјецу, радити на томе да се они што више усавршавају јер ће они представљати стуб и гарант будућности друштва. Уколико се то не деси, свој таленат и дар ће усмјерити ван граница наше државе.
"Ми овдје имамо поприлично деградацију образовања обзиром да имамо много приватних факултета упитних диплома и онда шаљемо поруку младим интелектуалцима да нису добродошли овдје да нам можда не требају. Ја сматрам да управо надарену дјецу морамо чувати као један бисер у нашем друштву јер су они гарант љепше и боље будућности, каже Владимир Васић, социолог.
Школе у великој мјери пружају подршку талентованима кроз стручне тимове,прилагођену наставу и ваннаставне активности. Међутим, од пресудне је важности да надарени ученици сами на њима својствен начин раде на себи и своју будућност кроје својим заслугама.
