Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

16.01.2026
Дино Скоруп поново је задужио дрес ФК Борац у који долази на позајмицу из румунског Сепсија.
Скоруп је Борчеве боје бранио током прошле сезоне у којој је дао велики допринос успјеху у Конференцијској лиги, а посебно се памти његов погодак у дуелу са ЛАСК-ом.
Након добрих игара остварио је трансфер у румунски Сепси у којем је провео годину дана, а сада је, уз договор два клуба, стигао у Платонову улицу у којој ће остати до краја сезоне.
