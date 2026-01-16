Logo
Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Извор:

АТВ

16.01.2026

11:53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац
Фото: ATV

Дино Скоруп поново је задужио дрес ФК Борац у који долази на позајмицу из румунског Сепсија.

Скоруп је Борчеве боје бранио током прошле сезоне у којој је дао велики допринос успјеху у Конференцијској лиги, а посебно се памти његов погодак у дуелу са ЛАСК-ом.

Након добрих игара остварио је трансфер у румунски Сепси у којем је провео годину дана, а сада је, уз договор два клуба, стигао у Платонову улицу у којој ће остати до краја сезоне.

Тагови:

ФК Борац

fudbal

