Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Извор:
АТВ
16.01.2026
13:42
Кантонални суд у Сарајеву изрекао је првостепену пресуду и осудио Аднана Мркву и Амела Ћапина на по три године затвора за кривично дјело пореске утаје.
Одговорним су проглашене и Мрква и Мрква Груп којима је изречена новчана казна у износу од 150.000 КМ. Оптужбе су ослобођени Адис Биберовић и Ариф Маљић.
Од оптуженог Мркве и Ћапина трајно се одузима 3.357.938 КМ.
Према наводима оптужнице, Мрква и Ћапин те њихове фирме, терете се да нису евидентирале остварени приход у пословним књигама, већ су у тзв. ”црну благајну“ полагали око 45% од оствареног прихода, односно, утајили порез у износу већем од три милиона марака.
Пресуда је изречена након поновљеног поступка и није правоснажна.
