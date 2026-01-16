Logo
Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Извор:

АТВ

16.01.2026

13:42

Коментари:

0
Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Кантонални суд у Сарајеву изрекао је првостепену пресуду и осудио Аднана Мркву и Амела Ћапина на по три године затвора за кривично дјело пореске утаје.

Одговорним су проглашене и Мрква и Мрква Груп којима је изречена новчана казна у износу од 150.000 КМ. Оптужбе су ослобођени Адис Биберовић и Ариф Маљић.

Од оптуженог Мркве и Ћапина трајно се одузима 3.357.938 КМ.

Према наводима оптужнице, Мрква и Ћапин те њихове фирме, терете се да нису евидентирале остварени приход у пословним књигама, већ су у тзв. ”црну благајну“ полагали око 45% од оствареног прихода, односно, утајили порез у износу већем од три милиона марака.

Пресуда је изречена након поновљеног поступка и није правоснажна.

