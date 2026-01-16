Какво ће бити вријеме у суботу?

Извор:
СРНА
16.01.2026
13:55
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно и свјежије вријеме, уз могућу росуљу понегдје.
На сјевероистоку и на планинама ће бити сунчаније, а у Херцеговини најтоплије.
Око ријека и по котлинама очекује се честа магла која ће се локално задржати већи дио дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар углавном слаб, на крајњем сјеверу и у Херцеговини слаб до умјерен, источних смјерова.
Јутарња температура ваздуха износиће од минус два до два, на југу до седам, у вишим предјелима од минус пет, а дневна од један до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Рудо три, Фоча четири, Чемерно пет, Гацко, Соколац и Хан Пијесак шест, Кнежево, Приједор и Сарајево осам, Мраковица, Мркоњић Град, Дринић, Нови Град, Србац и Бијељина девет, Добој и Зворник 10, Билећа и Бањалука 11, Мостар 12, Рибник 13, те Требиње 14 степени Целзијусових.
