Logo
Large banner

Какво ће бити вријеме у суботу?

Извор:

СРНА

16.01.2026

13:55

Коментари:

0
Какво ће бити вријеме у суботу?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно и свјежије вријеме, уз могућу росуљу понегдје.

На сјевероистоку и на планинама ће бити сунчаније, а у Херцеговини најтоплије.

Око ријека и по котлинама очекује се честа магла која ће се локално задржати већи дио дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар углавном слаб, на крајњем сјеверу и у Херцеговини слаб до умјерен, источних смјерова.

Јутарња температура ваздуха износиће од минус два до два, на југу до седам, у вишим предјелима од минус пет, а дневна од један до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Рудо три, Фоча четири, Чемерно пет, Гацко, Соколац и Хан Пијесак шест, Кнежево, Приједор и Сарајево осам, Мраковица, Мркоњић Град, Дринић, Нови Град, Србац и Бијељина девет, Добој и Зворник 10, Билећа и Бањалука 11, Мостар 12, Рибник 13, те Требиње 14 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

vremenska prgnoza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

Сцена

Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

1 ч

0
Додик: Нећу напустити политику српске националне одбране

Република Српска

Додик: Нећу напустити политику српске националне одбране

2 ч

8
Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

Друштво

Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

2 ч

3
МУП Српске спустио цијену возила: Ауто се може купити за 700 КМ

Република Српска

МУП Српске спустио цијену возила: Ауто се може купити за 700 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Обилне падавине активирале клизиште на магистралном путу Фоча - Сарајево

Друштво

Обилне падавине активирале клизиште на магистралном путу Фоча - Сарајево

1 ч

0
Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

Друштво

Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

2 ч

3
Сјећање на Србе убијене у Скеланима; Присуствује Додик

Друштво

Сјећање на Србе убијене у Скеланима; Присуствује Додик

2 ч

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Милан из Градишке тврди да је добио отказ јер је муштерију упозорио да скине капу са усташким симболима

4 ч

11

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner