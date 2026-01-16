Logo
Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

Извор:

АТВ

16.01.2026

13:11

Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи
Фото: Ustupljena fotografija

Милан Стојић није добио отказ због догађаја на пумпи у мјесту Лужани, него из разлога што је имао уговор на одређено вријеме који је истекао. Поред њега још двоје радника није добило продужење Уговора о раду због смањеног обима посла и неотварања моста у Градишци, речено је из компаније Супер-Петрол Бањалука.

"Компанија Супер-Петрол Бањалука у циљу објективног и тачног информисања јавности у вези догађаја који се десио на бензинској пумпи на аутопуту Бањалука- Градишка у мјесту Лужани Запад саопштава јавности сљедеће.

У догађају који се одиграо на нашој бензинској пумпи у поменутом мјесту Лужани Запад желимо истаћи да купац који се налазио у објекту НИЈЕ НОСИО усташка обиљежја, нити истакнуто слово ”У”, него капу спортског клуба из Аустралије.

О клубу из Аустралије прочитајте у тексту испод:

Мелбурн најтс

Фудбал

"Мелбурн најтс" - клуб који и данас држи у животу усташке симболе

Истовремено желимо истаћи да радник Милан Стојић није добио отказ због наведеног, него из разлога што је имао уговор на одређено вријеме који је истекао. Поред њега још двоје радника није добило продужење Уговора о раду због смањеног обима посла и неотварања моста у Градишци.

Иначе, као друштвено одговорна компанија осуђујемо било какво истицање фашистичких и нацистичких обиљежја и ширење националне и вјерске мржње", саопштено је из ове компаније.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

Милан из Градишке тврди да је добио отказ јер је муштерију упозорио да скине капу са усташким симболима

Тагови:

Градишка

ustaški simboli

Супер Петрол

