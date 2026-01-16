Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

Извор:
Милан Стојић није добио отказ због догађаја на пумпи у мјесту Лужани, него из разлога што је имао уговор на одређено вријеме који је истекао. Поред њега још двоје радника није добило продужење Уговора о раду због смањеног обима посла и неотварања моста у Градишци, речено је из компаније Супер-Петрол Бањалука.
"Компанија Супер-Петрол Бањалука у циљу објективног и тачног информисања јавности у вези догађаја који се десио на бензинској пумпи на аутопуту Бањалука- Градишка у мјесту Лужани Запад саопштава јавности сљедеће.
У догађају који се одиграо на нашој бензинској пумпи у поменутом мјесту Лужани Запад желимо истаћи да купац који се налазио у објекту НИЈЕ НОСИО усташка обиљежја, нити истакнуто слово ”У”, него капу спортског клуба из Аустралије.
Истовремено желимо истаћи да радник Милан Стојић није добио отказ због наведеног, него из разлога што је имао уговор на одређено вријеме који је истекао. Поред њега још двоје радника није добило продужење Уговора о раду због смањеног обима посла и неотварања моста у Градишци.
Иначе, као друштвено одговорна компанија осуђујемо било какво истицање фашистичких и нацистичких обиљежја и ширење националне и вјерске мржње", саопштено је из ове компаније.
