Logo
Large banner

Минић и Егић уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и РВИ

16.01.2026

10:27

Коментари:

0
Минић и Егић уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и РВИ
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић данас су у бањалучком насељу Ада уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида.

Кључеве је добило 14 породица погинулих бораца и једног ратног војног инвалида.

Минић је у обраћању присутнима рекао да ће Влада настојати да се у наредном периоду заврши пројекат стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.

"Ви за нас не представљате социјалну категорију, обавеза Републике Српске је да се на овакав начин одужи према члановима ваших породица који су дали животе или дијелове тијела за Српску", истакао је Минић.

Егић је рекао да је задовољан што су чланови породица погинулих бораца и ратних војних инвалида дочекали да им се уруче кључеви нових станова.

Он је навео да је ресорно министарство учинило све да се са овим пројектима више не касни јер су поједностављене одређене процедуре за изградњу стамбених јединица.

Градски менаџер Мирна Савић Бањац рекла је да ће град Бањалука обезбиједити инфраструктуру како би и преостале породице погинулих бораца и ратних војних инвалида биле ријешене у Бањалуци.

Овом догађају присуствовали су предсједник Републичке организације и градске организације породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Исидора Граорац и Бојан Келеман.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Данијел Егић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Палили аутомобиле полицајаца: Приведени тинејџери који су дјеловали под налогом Кијева

2 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Џеко у Жељезничару?

2 ч

0
Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

Економија

Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

2 ч

2
Мајка је оставила, сестра погинула док су ишле на сахрану другој: Трагична животна прича наше пјевачице

Сцена

Мајка је оставила, сестра погинула док су ишле на сахрану другој: Трагична животна прича наше пјевачице

2 ч

0

Више из рубрике

Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

Друштво

Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

3 ч

0
Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

Друштво

Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено по 15 дјевојчица и дјечака

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Друштво

У Бањалуци данас додјела кључева 15 станова породицама погинулих бораца

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner