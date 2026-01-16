Минић и Егић уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и РВИ

16.01.2026
10:27
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић данас су у бањалучком насељу Ада уручили кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида.
Кључеве је добило 14 породица погинулих бораца и једног ратног војног инвалида.
Минић је у обраћању присутнима рекао да ће Влада настојати да се у наредном периоду заврши пројекат стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.
"Ви за нас не представљате социјалну категорију, обавеза Републике Српске је да се на овакав начин одужи према члановима ваших породица који су дали животе или дијелове тијела за Српску", истакао је Минић.
Егић је рекао да је задовољан што су чланови породица погинулих бораца и ратних војних инвалида дочекали да им се уруче кључеви нових станова.
Он је навео да је ресорно министарство учинило све да се са овим пројектима више не касни јер су поједностављене одређене процедуре за изградњу стамбених јединица.
Градски менаџер Мирна Савић Бањац рекла је да ће град Бањалука обезбиједити инфраструктуру како би и преостале породице погинулих бораца и ратних војних инвалида биле ријешене у Бањалуци.
Овом догађају присуствовали су предсједник Републичке организације и градске организације породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Исидора Граорац и Бојан Келеман.
