Logo
Large banner

У Бањалуци данас додјела кључева 15 станова породицама погинулих бораца

16.01.2026

08:01

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић данас ће у Бањалуци додијелити кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима.

Егић ће кључеве додијелити у 10.00 часова у насељу Ада, најављено је из ресорног министарства.

Догађају ће присуствовати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Подијели:

Тагови:

Данијел Егић

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Неочишћен пут одсјекао фарму у БиХ: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

Друштво

Неочишћен пут одсјекао фарму у БиХ: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

51 мин

0
Крвави јануар 1993: Масакр над Србима у Скеланима и даље некажњен

Друштво

Крвави јануар 1993: Масакр над Србима у Скеланима и даље некажњен

1 ч

0
Грађани на удару: Преваранти вребају на популарној платформи за продају

Друштво

Грађани на удару: Преваранти вребају на популарној платформи за продају

11 ч

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Друштво

Сутра промјењиво облачно, али топлије вријеме

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

47

Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

08

44

Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

08

31

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

08

29

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

08

24

Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner