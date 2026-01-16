У Бањалуци данас додјела кључева 15 станова породицама погинулих бораца

16.01.2026
08:01
Коментари:0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић данас ће у Бањалуци додијелити кључеве 15 станова породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима.
Егић ће кључеве додијелити у 10.00 часова у насељу Ада, најављено је из ресорног министарства.
Догађају ће присуствовати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
