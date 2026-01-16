Logo
Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

Извор:

Srbija danas

16.01.2026

09:20

Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике
Фото: ATV

У нед‌јељу, 18. јануара, слави се Крстовдан, један од значајнијих празника у православној традицији, и представља важну прекретницу у празничном циклусу који се наставља послије Божића.

Овај дан се везује за неколико кључних догађаја из хришћанског вјеровања и има посебно мјесто у срцима вјерника јер симболизује спој светости, чишћења и молитве.

Крстовдан се сматра првим даном након Божића када се пости, па се традиционално проводи са великим поштовањем и озбиљношћу.

Празник је посвећен светом крсту, као симболу жртве и спасења, и повезан је са Богојављењем и крштењем Исуса Христа у ријеци Јордан, када је светац Јован Крститељ обавио овај чин.

У исто време, празник подсећа и на проналазак Часног крста на Голготи и његов повратак из Персије у Јерусалим, што додатно учвршћује његов духовни значај, пише Србија Данас.

Обичаји на Крстовдан

На овај дан постоје различити обичаји који се поштују широм Србије, посебно у руралним срединама гд‌је се старе традиције чувају и преносе са генерације на генерацију:

Чишћење куће и веша

Према старим вјеровањима, на Крстовдан је важно да се кућа темељно очисти — од подова до највиших полица — и да се све веш опере. Овај гест означава духовно и физичко чишћење, симболично ослобађање од терета прошлости и припрему за нови почетак.

Посна исхрана и строги пост

Крстовдан је дан када се практикује строги пост. Вјерује се да би сваки вјерник требао да се уздржи од мрсне хране и проведе овај дан у молитви, размишљању и скромности.

Пост симболизује духовну дисциплину и прочишћење духа, а исти је део припреме за долазеће празнике.

Посматрање времена и природе

У народу постоји обичај да се гледа који вјетар дува на Крстовдан, вјерујући да ће исти тај вјетар често дувати током цијеле године.

Овај обичај потиче из времена када су људи били уско повезани са природом и ослањали се на сигнале из околине како би предвидели временске прилике и плодност земље.

Света водица

Током литургије на Крстовдан, вјерници приступају и добијају крстовданску водицу, која је освештана и сматра се светом. Ова водица се често чува у домаћинству током цијеле године као симбол благостања, здравља и духовне заштите.

Многи вјерници вјерују да чување те водице доноси мир и благослов породици.

