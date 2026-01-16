Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Извор:
Телеграф
16.01.2026
08:59
Коментари:0
Андре Бел (20), кошаркаш Универзитета Фиск, убијен је у пуцњави која се догодила на путу у Нешвилу прије неколико дана, саопштила је локална полиција.
Полиција Нешвила покренула је истрагу о смрти младог играча. Инцидент се догодио након што је Бел, у пратњи двојице пријатеља, ушао у свој аутомобил марке „нисан сентра“ беле боје, по завршетку једног гимнастичког догађаја којем су присуствовали.
Према наводима надлежних, на Белов аутомобил је отворена ватра из другог возила.
- Аутомобил жртве је успорио и вратио се у саобраћај прије него што се сударио са црвеним пикапом, док је тамни седан из ког је пуцано наставио кретање - наводи се у извјештају полиције.
20-year-old college hoops player Andre Bell killed in highway shooting https://t.co/mKJYCBaO7X pic.twitter.com/YqPyH3BgXg— New York Post (@nypost) January 13, 2026
Власти су потврдиле да је Бел задобио прострелну рану у предјелу главе. Он је хитно превезен у Медицински центар Универзитета Вандербилт, али је упркос напорима љекара подлегао повредама.
Пријатељи настрадалог кошаркаша изјавили су полицији да су у тренутку напада гледали у своје телефоне и да су их тргли звуци хитаца. Мотив пуцњаве за сада није познат, а истражитељи интензивно трагају за нападачем.
Од трагично настрадалог младића опростио се Џеремаја Крачер, главни тренер „Булдогса“, кошаркашког тима Универзитета Фиск.
- Андре Бел је био кључна фигура нашег кошаркашког тима, али памтићемо га пре свега по заразном осмијеху, топлој личности и јединственој способности да сваки простор испуни топлином. Сада осјећамо дубоко одсуство у нашем програму, али још важније, осјећамо дубок бол у срцима. Ужасно ће нам недостајати. Наше мисли и молитве су уз његову породицу и дјецу у његовој фамилији, као и уз све у Нешвилу који су се угледали на њега - рекао је тренер Крачер.
(Телеграф)
