Logo
Large banner

Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Извор:

Телеграф

16.01.2026

08:59

Коментари:

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу
Фото: Printscreen/NewsChannel5

Андре Бел (20), кошаркаш Универзитета Фиск, убијен је у пуцњави која се догодила на путу у Нешвилу прије неколико дана, саопштила је локална полиција.

Полиција Нешвила покренула је истрагу о смрти младог играча. Инцидент се догодио након што је Бел, у пратњи двојице пријатеља, ушао у свој аутомобил марке „нисан сентра“ беле боје, по завршетку једног гимнастичког догађаја којем су присуствовали.

Према наводима надлежних, на Белов аутомобил је отворена ватра из другог возила.

- Аутомобил жртве је успорио и вратио се у саобраћај прије него што се сударио са црвеним пикапом, док је тамни седан из ког је пуцано наставио кретање - наводи се у извјештају полиције.

Власти су потврдиле да је Бел задобио прострелну рану у предјелу главе. Он је хитно превезен у Медицински центар Универзитета Вандербилт, али је упркос напорима љекара подлегао повредама.

Пријатељи настрадалог кошаркаша изјавили су полицији да су у тренутку напада гледали у своје телефоне и да су их тргли звуци хитаца. Мотив пуцњаве за сада није познат, а истражитељи интензивно трагају за нападачем.

Од трагично настрадалог младића опростио се Џеремаја Крачер, главни тренер „Булдогса“, кошаркашког тима Универзитета Фиск.

nikolija jovanovic

Сцена

Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

- Андре Бел је био кључна фигура нашег кошаркашког тима, али памтићемо га пре свега по заразном осмијеху, топлој личности и јединственој способности да сваки простор испуни топлином. Сада осјећамо дубоко одсуство у нашем програму, али још важније, осјећамо дубок бол у срцима. Ужасно ће нам недостајати. Наше мисли и молитве су уз његову породицу и дјецу у његовој фамилији, као и уз све у Нешвилу који су се угледали на њега - рекао је тренер Крачер.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

košarkaš

Убиство

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

Хроника

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

3 ч

0
Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

Тенис

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

4 ч

0
Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Свијет

Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

4 ч

0
Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

Друштво

Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

4 ч

0

Више из рубрике

Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

Свијет

Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

3 ч

0
Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Свијет

Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

4 ч

0
Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора

Свијет

Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора

4 ч

0
Драма на конференцији у Бијелој кући: "Срам вас било, љевичару"

Свијет

Драма на конференцији у Бијелој кући: "Срам вас било, љевичару"

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

28

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner