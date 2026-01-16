Logo
Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

Извор:

РТС

16.01.2026

08:44

Коментари:

0
Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у
Фото: АТВ

Мађарски шеф дипломатије Петер Сијарто изјавио је да су МОЛ и "Гаспромњефт" прилично брзо напредовали у преговорима о преузмању већинског удјела у НИС-у и да постоји реална шанса да се у року од једног до три дана постигне кључни договор.

- Када се то деси, а надам се да ће се десити за један до три дана, онда ће захтјев ОФАК-у бити поднесен одмах и пошто мађарска Влада дипломатски подржава МОЛ у куповини удјела "Гаспромњефта" у НИС-у, свакако ћемо пружити дипломатску помоћ и подршку да би оваква процедура била успјешна - рекао је Сијарто за РТС.

Истакао је да је прилично сигуран да, ако америчка администрација буде задовољна нацртом уговора, да ће бити лако наћи рјешење за продужење рада Рафинерије у Панчеву.

Сијарто је појаснио да у случају да МОЛ успјешно откупи већински удио у НИС-у, онда ће преко МОЛ-а нафтна тржишта Словачке, Мађарске и Србије дјеловати интегрисано, што ће овај регион довести у повољан положај из перспективе енергетске безбједности, у каквом никад раније није био.

- Рафинерија у Панчеву ће имати кључну улогу - додао је Сијарто и напоменуо да и изградњу новог нафтовода између Мађарске и Србије сматрају кључним.

Коментари (0)
