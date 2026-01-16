Цвијановић: Нема успјеха док умјесто дијалога влада наметнута сила

Извор:
СРНА
16.01.2026
09:04
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да БиХ не може биљежити успјех све док умјесто дијалога влада наметнута сила и да Република Српска, путем својих институција, може да обезбиједи политичку и економску стабилност за грађане.
Цвијановићева је рекла да, због изостанка дијалога домаћих институција у БиХ, трпи и економија и инфраструктура.
- Све трпи у овој земљи због искривљеног сценаријума или улоге коју су узурпирали странци. Крајње је вријеме да институције продишу, да почну да раде свој посао у складу са демократским принципима - истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је нагласила да БиХ почива на Дејтонском споразуму који је прецизно овластио домаће органе власти како да се понашају и доносе одлуке у складу са надлежностима.
- За БиХ једино дијалог може бити рјешење. Сва наметнута рјешења споља су се показала као катастрофална и водила су нас из кризе у кризу - указала је Цвијановићева.
Цвијановићева је рекла да не постоји ниједно глобално кретање, које се не одрази на сваки дио свијета и да је најбитније сачувати капацитет институција Републике Српске које ће извршавати своје обавезе које се односе на све категорије становништва.
Доношењем политичких одлука, каже она, потребно је омогућити опстанак институција.
- Оно што се данас дешава на глобалној сцени, можете да осјетите на микро просторима. Балкан је, глобално гледано, микро простор. Постоје различите дебате, различита очекивања, страхови. Генерално гледајући, сав овај наш простор изузет је од онога што се зове глобално одлучивање - рекла је Цвијановићева.
Она је навела да се улази у еру у којој је "игра великих" много видљивија, него што је то било раније.
Цвијановићева је, коментаришући избор нове Владе у Републици Српској, рекла да је и то позитиван одговор на невоље које су проузроковала глобална кретања.
- Посебно са фокусом на ономе шта треба учинити да се заштити становништво, да се обезбиједи обећано, а то се односи на повећање плата, пензија, инфраструктурне пројекте који ће служити свима у Републици Српској - истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је, коменатришући плакате излијепљене недавно у Сарајеву налик на потјернице за израелским премијером Бењамином Нетањахуом, рекла да то показује однос према странама у свјетским питањима, те напоменула да су у том граду раније били скупова на којима се махало заставама Хамаса и неких других организација које су на глобалном плану проглашене опасним и терористичким.
- Сарајево се на тај начин декларише као неко ко је против Израела и то се јасно може видјети. Није то једина манифестација. Имали смо раније скупове подршке Палестини, а сјетићемо се да је било и скупова на којима се махало заставама Хамаса и неких других организација које су на глобалном плану проглашене опасним и терористичким - напоменула је Цвијановићева.
Она је нагласила да сврставање на одређену страну јасно показује и политички став и подсјетила да Република Српска има јасан став по питању великих сукоба.
- Ми не желимо на тај начин да се експонирамо. Имамо своје традиционалне пријатеље, вјерујемо да ће они успјети урадити све што је неопходне да се рестаурира мир, било да је ријеч о Украјини, о Гази - рекла је Цвијановићева и додала да је и на ниову Предсједништва и Савјета министара дата сагласност за одлуке којима се нуди учешће за постизање мира.
Цвијановићева је рекла да се у БиХ са страном управом тешко може говорити о развоју.
- Наше поруке треба да буду поруке смиривања, а не поруке сврставања. Када имате мир, онда можете да причате о развоју. Када имате старну управу, каква је присутна у БиХ тешко можете говорити о стварном развоју, јер када имате нешто што је ишчашено из демократског система, тешко је понашати се демократски - поручила је Цвијановићева.
Она је истакла да се под демократским понашањем подрзумијева и гласње на изборима на којима се изаберу представници који ће у институцијама политичким одлукама штити интересе свог народа, а не мијењање воље бирача.
- Не може се газити воља бирача. Не може се манипулисати правосуђем, не може се, као што су раније разни високи представници у БиХ, а данас и нелегитимни Кристијан Шмит мислили да могу да дјелују изнад демократски изабраног парламента, да узурпирају, да украду посао парламента - упозорила је Цвијановићева.
Цвијановићева је осудила изјаву бившег поглавара Исламске заједнице Мустафе Церића и истакла да је у позиву на оснивање "босанске православне цркве" препознала жељу да се Срби одмакну од Српске православне цркве.
- Прво, откуд им право да то говоре? Друго, шта покушавају тиме, коју поруку шаљу? Под три, можда и најпроблематичније, кога то "желе да буде газда у овој земљи"? - упитала је Цвијановићева.
Она је указала да је евидентна узурпација институција на заједничком нивоу - како у Предсједништву, тако и у Савјету министра, а и Парламентарној скупштини БиХ.
Цвијановићева је нагласила да је Предсједништво институција у којој се договорима долази до ставова и да је сваки вид прегласавања и самосталног дјеловања неприхватљив.
- Све су институције биле у кризи. Поремећени односи у оквиру Савјета министара, поремећени односи у оквиру Парламентарне скупштине, све је то посљедица мегаломанских жеља некога да управља свим и свачим у БиХ - оцијенила је Цвијановићева.
Она је истакла да је, осим унутрашње узурпације, евидентан и неред који је проузрокован неуставним интервенционизмом странаца.
- Те интервенције су довеле до општег хаоса у земљи. Довеле су до злоупотребе правосуђа, да старнац намеће законе и да правосуђе поступа по том закону. У Уставу је јасно прецизирано ко је законодавац и овлаштени предлагач - нагласила је Цвијановићева.
Цвијановићева је рекла да је БиХ земља у којој се гази Устав, а влада наметнута сила.
