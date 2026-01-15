Logo
Ко је задовољан радом ЦИК-а БиХ?

Извор:

АТВ

15.01.2026

19:28

Коментари:

0
Фото: АТВ

Готово да не прође дан или седмица у БиХ, а да ЦИК БиХ није у фокусу новинарских натписа. И сваки пут је то толико трагикомично. Народски речено – не зна се ко пије а ко плаћа. Добро, зна се да народ плаћа, овог пута поновљени изборни игроказ грађане ће коштати тричавих 600 хиљада марака.

Сића, у односу на цифре којима барата ЦИК. А како би се новац увијек на вријеме обезбиједио, ту је нелегални Кристијан Шмит који је наметнуо да одлуку о исплати новца може потписати и замјеник министра финансија и трезора у случају да то не уради министар.

"Ако министар не потпише, сутра то планирам урадити ја, како не бисмо губили вријеме, јер ЦИК има других активности које мора провести, а избори су расписани за 8. фебруар", рекао је замјеник министра финансија у Савјету министара Мухамед Хасановић.

Тако ће око 85 хиљада грађана 8. фебруара по ЦИК-овој директиви поново од јутарњих сати на бирачка мјеста. А тамо ће их дочекати посматрачи који су били акредитовани 23. новембра, када су први пут гласали. То значи да је ЦИК одбацио захтјев СДС-а да се на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Српске, на 136 бирачких мјеста, именују нови посматрачи. У СДС-у су нам рекли да су синоћ добили одговор из ЦИК-а и да их је одлука запрепастила.

"Врло је несхватљива одлука ЦИК-а да не дозволи...и шта све они могу", каже посланик СДС-а Недељко Гламочак.

ЦИК БиХ ради све у интересу СДС-а, кажу у СНСД-у. Подсјећају да је СДС као и сваки други политички субјект имао право да именује своје посматраче и чланове бирачких одбора, и да сами сносе кривицу ако су незадовољни посматрачима.

"Ово је сада скретање пажње са чињенице да они све вријеме раде у интересу СДС-а, јер да су радили по закону не би било ових поновљених избора јер заправо служе да СДС оправда изгубљене изборе", истакао је шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС Срђан Мазалица.

Све је око ових избора било накарадно, посебно са поновљеним изборима, а главни реметилачки фактор је ЦИК БиХ, сматра политички аналитичар Драго Вуковић.

"Оно што је моја теза јесте да нема на једној страни сви поштени а на другој сви непоштени, сви покушавају да добију гласове на многе начине па и на непоштене начине...изборних комисија", казао је аналитичар Драго Вуковић.

Поновљени избори, уз нове спорне одлуке ЦИК-а, показали су дубоку нефункционалност изборног процеса, али и велико неповјерење у рад ЦИК-а БиХ, јер након СНСД-а, и СДС није задовољан како раде у Данијела Озме 7. Цијену изборног хаоса који је припремио ЦИК по обичају ће платити грађани, односно њихови новчаници.

