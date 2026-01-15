Logo
Кошарац: У Сарајеву упорни напади на српски национални идентитет

СРНА

15.01.2026

11:57

Кошарац: У Сарајеву упорни напади на српски национални идентитет
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да у Сарајеву влада невјероватна хистерија и шизофрена атмосфера коју здрав разум не може објаснити, а огледа су у упорном нападању српског националног идентитета и српских интереса.

Кошарац је указао да су им најновије мете Српска православна црква, а потом и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић коју нападају јер је рекла истину.

"Знатан дио заједничких институција заправо је обична карикатура. То је истина, која увијек смета Сарајеву. Сарајево живи у лажи. Све им је лажно", истакао је Кошарац за Срну.

Он је оцијенио да на темељу лажи, властитих илузија и заблуда желе градити државу, те да у тој њиховој имагинарној држави за српски народ нема мјеста.

Кошарац је навео да је реалност неумољива - БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три конститутивна народа.

"Ако Сарајево има проблем да се суочи са реалношћу и прихвати је, то није проблем Републике Српске. Српска има свој циљ", поручио је Кошарац.

Сташа Кошарац

