Кошарац: У Сарајеву упорни напади на српски национални идентитет

Извор:
СРНА
15.01.2026
11:57
Коментари:2
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да у Сарајеву влада невјероватна хистерија и шизофрена атмосфера коју здрав разум не може објаснити, а огледа су у упорном нападању српског националног идентитета и српских интереса.
Кошарац је указао да су им најновије мете Српска православна црква, а потом и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић коју нападају јер је рекла истину.
"Знатан дио заједничких институција заправо је обична карикатура. То је истина, која увијек смета Сарајеву. Сарајево живи у лажи. Све им је лажно", истакао је Кошарац за Срну.
Он је оцијенио да на темељу лажи, властитих илузија и заблуда желе градити државу, те да у тој њиховој имагинарној држави за српски народ нема мјеста.
Кошарац је навео да је реалност неумољива - БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три конститутивна народа.
"Ако Сарајево има проблем да се суочи са реалношћу и прихвати је, то није проблем Републике Српске. Српска има свој циљ", поручио је Кошарац.
