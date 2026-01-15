Уставни суд БиХ саопштио када разматра уставност Владе Српске

15.01.2026
Уставни суд БиХ 22. јануара донијеће одлуку о уставности Владе Републике Српске.
На сједници Уставног суда БиХ која је најављена за 22. јануар налази се захтјев за оцјену уставности одлуке о избору Владе Републике Српске, коју предводи Саво Минић.
Уставни суд БиХ је већ расправљао о овом питању на пленарној сједници одржаној 27. и 28. новембра 2025. године, али тада није донесена коначна одлука.
Подсјећамо, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вратио је мандат, али је обавјештен од вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић да ће поново бити предложен за премијера.
