Неочишћен пут одсјекао фарму: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

Извор:

Агроклуб

15.01.2026

18:02

Неочишћен пут одсјекао фарму: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ
Фото: pexels

Због неочишћених путева усљед великих сњежних падавина, камиони за откуп млијека протеклих дана нису могли стићи до бројних произвођача. Један од њих је и фарма крава "Mely" у Горњим Живиницама гд‌је су власници били принуђени просути више од 600 литара млијека.

Камион за откуп млијека не може проћи до фарме већ шест дана, каже произвођач Седиха Клопић. Позвали су заинтересиране грађане да дођу и директно на фарми купе свјеже млијеко по цијени од 1 КМ по литру. Али, одзив је за сада мали, продали су тек синоћ 40 литара.

"Имамо 21 краву, а 15 их је у производњи. Око 150 литара дневно имамо млијека, што не продамо морамо просути да би ослободили лактофриз за радну мужу", појашњава Седиха за "Агроклуб".

Немају гд‌је са млијеком

Насеље је удаљено тек три километра од града. За овакво стање, према ријечима саговорнице поменутог портала крива је Градска управа Живинице.

"Зар не могу послати машине да се очисти пут до двије фарме, до наше је 200 метара од главне цесте, и има још једна изнад. Радили смо и ми по снијегу да се млијеко произведемо", додаје Клопић.

И данас ће, како каже, морати да проспе око 550 литара јер нема гд‌је са млијеком. На путу лед и како каже, опасно би било и по људски живот да се с камионом крене према фарми.

Уставни суд БиХ

БиХ

Уставни суд БиХ 22. јануара о уставности Владе Српске

"Купили смо и 100 kg соли да се поспе пут и то је наш трошак. Млијеко је осјетљиво и кварљива роба, можемо га чувати кратко, али ако га неко не преузме, немамо избора него просути. Ми немамо гд‌је с њим, супруг и ја сами радимо и одржавамо цијелу фарму", прича саговорница.

Штета је вишеструка

И штета није само у млијеку, краве ваља нахранити, плус трошкови рада. Клопићи се годинама баве производњом млијека и регистровани су произвођачи. Млијеко је сигурно за конзумацију, а заинтересирани грађани их могу пронаћи у насељу Копјевићи, код џамије.

