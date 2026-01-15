Logo
Када је најбоље јести наранџе и зашто су здраве?

15.01.2026

17:46

Фото: Pexel/Anna Shvets

Наранџе су добар извор угљикохидрата који брзо дају енергију, као и витамина Ц који подржава имунитет.

Наранџе су добар извор угљикохидрата који брзо дају енергију, као и витамина Ц који подржава имунитет. Једна наранџа може покрити око 92 одсто препорученог дневног уноса витамина Ц, који штити станице од оштећења те помаже здрављу коже, зарастању рана и бољој апсорпцији жељеза.

Ипак, код неких људи агруми могу изазвати желучане сметње, пише Health.com.

Када је најбоље јести наранџе?

Наранџу можете јести у било које доба дана, али у неким ситуацијама је посебно практична. Ако сте осјетљиви на агруме, боље ју је појести уз оброк - то може ублажити нелагоду или жгаравицу коју понекад изазива кисело воће.

Као ужина, наранџе доносе угљикохидрате, влакна и витамин Ц. Ако их комбинујете са извором протеина или масти, на примјер јогуртом или орашастим плодовима, пробава ће бити спорија, а шећер у крви неће нагло скочити.

Због природног садржаја угљикохидрата и шећера, наранџа може бити добар избор око 30 минута прије или након тренинга, наравно, ако вам кисела храна не смета.

Ако имате жгаравицу или рефлукс, препоручује се избјегавати наранџе прије спавања.

На што треба припазити

Иако се наранџе могу јести у било које вријеме, особе с одређеним тегобама требале би бити опрезне.

Агруми могу погоршати жгаравицу или изазвати нелагоду код људи који имају чир на желуцу. Сличне сметње могу се појавити и ако вам је желудац тренутно осјетљив.

Кисела храна може пецкати и иритирати уста ако имате ранице или упалу слузнице. Такође, вриједи провјерити упутство о лијеку јер неки лијекови могу имати интеракције с агрумима или њиховим соковима.

Нутритивна вриједност

Једна наранџа од око 140 грама има приближно 73 калорије, 16,5 грама угљикохидрата, 2,8 грама влакана и 1,3 грама протеина.

Садржи и око 82,7 милиграма витамина Ц, што је око 92 одсто препорученог дневног уноса.

Витамин Ц је антиоксиданс који помаже заштитити станице од оштећења које узрокују слободни радикали, на примјер из загађене околине, дима цигарета или УВ зрачења.

Осим тога, подржава здравље коже, зарастање рана, имунолошку функцију и апсорпцију жељеза, преноси Индекс.

