Колико дуго вино може стајати након отварања боце?

Отворена боца вина која је остала након славља често отвори дилему - да ли је још увијек добра за попити или је вријеме да се проспе?
Иако се због таквог вина нећете разбољети, окус му више неће бити ни близу онога какав је био кад сте боцу први пут отворили.
С временом вино губи свјежину, ароме блиједе, окуси постају "равни", а у најгорем случају може повући на кисело, скоро попут оцта, пише "New York Post".
Dana Sacco, власница винског бара "The Empty Glass" у Тексасу, објашњава да отворена боца једноставно не може задржати добар окус унедоглед.
Након отварања вино долази у контакт са кисиком, топлином, свјетлом, али и квасцима и бактеријама.
"Сви ти чимбеници покрећу хемијске процесе који поступно мијењају вино. Држање вина на нижој температури успорава те реакције и помаже да отворена боца дуље остане питка", каже Sacco, додајући да је зато правилно чување кључно.
Колико ће отворено вино остати добро пуно зависи о врсти. Пјенушава вина најбрже губе свјежину и идеално их је попити у року од дан или два. Свијетла бијела вина и росе обично могу издржати четири до пет дана након отварања.
Богата бијела вина и црна вина имају сличан "рок трајања" - најбоље их је потрошити у року од три до пет дана. Изузетак је порто, који је знатно издржљивији и може се пити чак и седмицу до три седмице након отварања.
У неким случајевима - да. Sacco објашњава да прозрачивање вина може имати и позитиван учинак.
"Контакт с кисиком може омекшати танине, отворити сложеније мирисе и побољшати укупан доживљај испијања. То се посебно односи на црна вина пуног тијела, која често постају боља кад мало 'одахну'", каже она.
Истиче да је поента вина да у њему уживамо и додаје: "Прије свега треба бити угодно".
Ако желите да вам вино потраје дуже, Sacco препоручује кориштење винских пумпи које из боце извлаче вишак ваздуха.
"Смањивање количине кисика помаже да вино дуље задржи квалитету", закључује она, преноси Индекс.
