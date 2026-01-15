Logo
Рамо Исак испитан у својству свједока

Извор:

СРНА

15.01.2026

19:36

Рамо Исак испитан у својству свједока

Министар унутрашњих послова Федерације БиХ ФБиХ Рамо Исак испитан је данас у Агенцији за истраге и заштиту у својству свједока у једном предмету, речено је Срни из Посебног одјељења за сузбијање корупције и организованог криминала ПОСКОК у ФБиХ.

Из ПОСКОК-а су додали да је Исак био свједок у једном предмету који се води у Тужилаштву ФБиХ, без изношења детаља о том предмету.

Рамо Исак

БиХ

Рамо Исак на испитивању у СИПА

Исак је за федералне медије потврдио да је у Сипи био као свједок и додао да не може одавати детаље.

Из Сипе се нису оглашавали овим поводом.

