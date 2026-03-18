Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

АТВ

18.03.2026

07:08

Фото: pexels

Млади бицикилиста из Холандије погинуо је 17. марта, у трагичној несрећи када је бициклом подлетио под шлепер возача из Босне и Херцеговине и преминуо на лицу мјеста.

До фаталног удеса дошло је око поднева у насељу Ст. Веит им Понгау. Како преносе медији, 26-годишњи бициклиста из Холандије се, из за сада непознатих разлога, сударио са камионом којим је управљао 51-годишњи возач из Босне и Херцеговине.

Преминуо на лицу мјеста

Приликом судара младић је остао прикљештен испод шлепера. За њега није било спаса – преминуо је на мјесту несреће од тешких повреда, саопштила је полиција.

Како је потврдила портпаролка Црвеног крста за САЛЗБУРГ24, на лицу мјеста интервенисали су двије екипе хитне помоћи и тим за кризне интервенције ради пружања подршке учесницима и свједоцима несреће.

Истрага и обдукција

Ради утврђивања тачног узрока несреће, тужилаштво је наложило ангажовање вјештака саобраћајне струке, као и обдукцију тијела страдалог бициклисте.

Према наводима полиције, 51-годишњи возач камиона из Босне и Херцеговине није показивао знаке алкохолисаности или утицаја дрога. Истрага о тачним околностима несреће и даље је у току, преносе Независне.

