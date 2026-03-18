Несвакидашња несрећа у Бањалуци: Бандера пала на ауто

Аутор:

АТВ

18.03.2026

09:55

Бандера пала на ауто
Фото: Вибер

У Сарачици код Бањалуке дошло је до саобраћајне незгоде у којој је учествовало једно возило.

Према фотографијама, које су објављене у Вибер групи, види се да је возило слетјело са коловоза, а на њега је пао стуб расвјете.

Бандера је пала тачно на страну возила гдје се налази возач, пише "Бањалука.цом".

За сада није познато да ли има повријеђених и како је тачно дошло до незгоде.

Подсјећамо, због кише, која још од јуче пада, видљивост је смањена, а коловози су мокри и клизави, те се возачима препоручује опрез.

