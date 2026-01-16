Милан из Градишке добио отказ јер је муштерију упозорио да скине капу са усташким симболима

Извор:
СРНА
16.01.2026
11:18
Коментари:4
Мушкарац из Градишке, радник на оближњој бензинској пумпи у Лужанима, добио је отказ јер је замолио муштерију да скине капу на којој је било усташко слово "У" и грб са шаховницом на којој је прво бијело поље или да изађе, пишу Вечерње новости.
Милан С. рекао је за београдски лист да се све догодило 24. децембра око 17.00 часова и да је са њим био колега који је видио мушкарца од 30-ак година са капом са усташким симболима.
Испричао је да је муштерију замолио да скине капу јер нема потребе да провоцира на тај начин, да се налази у Републици Српској.
"Он је платио производе и рекао `не мислим ја теби ништа лоше`, на шта сам му одговорио да ме узнемирава што носи капу са усташким симболима, те сам га опет замолио да изађе напоље, што је без ријечи урадио", рекао је Милан.
Он је додао да је муштерија потом послао мејл компанији у којем је навео да га је радник вријеђао и физички напао, иако ништа од тога, како каже, није тачно што може да потврди и колега који је са њим био у смјени, а и на камерама се може видјети да није било никакве свађе.
"Пословођа ме је позвао, питао шта се десило и пренио ми поруку шефова да сам добио отказ", каже Милан С.
Он је додао како неће да покреће никакав спор већ је дао изјаву полицији и њима препустио да идентификују особу која је носила усташка обиљежја у Републици Српској.
"Нисам никога вријеђао ни напао, поступио сам као грађанин Републике Српске", закључио је Милан С.
