Сјећање на Србе убијене у Скеланима; Присуствује Додик

16.01.2026

12:44

Фото: РТРС

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у Скелане, гдје присуствује парастосу Србима које су убили муслимански војници током посљедњег рата.

Код централног споменика у Скеланима данас се служи парастос за 305 српских цивила и војника из овог и сусједних села, од којих је 69 убијено на данашњи дан прије 33 године.

Парастос се служи за све жртве са подручја бивше општине Скелани погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату, а потом ће бити положено цвијеће код Спомен-обиљежја.Настављајући етничко чишћење средњег Подриња и уништавање свега што је српско, започето у априлу 1992. године, јаке муслиманске снаге од неколико хиљада војника из Сребренице под командом Насера Орића напале су у зору 16. јануара 1993. године српска села око Скелана.

Тог дана убијено је чак 69 становника овог краја, а двије трећине страдалих били су цивили, међу којима и неколико дјеце.

Рањено је 165 мјештана. Од 30 заробљених половина није преживјела мучења у сребреничким казаматима, а њих четворо још се воде као нестали.

Најмлађа жртва био је петогодишњи Александар Димитријевић, а његов брат Радислав имао је 11 година. Са мајком Милицом покушали су избјећи у Бајину Башту, али су код граничног моста погођени непријатељским куршумима.

Тада малољетни Цветко Ристић из Кушића остао је без цијеле породице, куће и имовине. Убијени су му родитељи и сестра, а братовљеве посмртне остатке још није пронашао. Кућа му је обновљена 16 година након рата.

За бројне масовне злочине које су муслиманске снаге починиле над Србима у Подрињу, па и за ове у Скеланима, ни након 33 године нико није одговарао, а нису били обухваћени ни оптужницом против Орића у процесу пред Судом БиХ који је окончан његовим ослобађањем.

