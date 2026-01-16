Logo
Бивши директор Дома пензионера у Тузли и његова сарадница остају у притвору

СРНА

16.01.2026

Фото: Anadolija

Бившем директору Дома пензионера у Тузли Мирсаду Бакаловићу и његовој савјетници Зинаиди Разић Халиловић продужен је притвор до 14. фебруара или до другачије одлуке суда.

Њима је продужен притвор у трајању од по мјесец дана с обзиром на то да је наведени период довољан да се предузму потребне радње с циљем окончања истраге, саопштено је из Кантоналног суда у Тузли.

Притвор је продужен јер је ријеч о посебно тешком кривичном дјелу с обзиром на посљедице и чињеницу да је мјесто извршења Дом пензионера у којем је било смјештено око 180 старих особа.

Бакаловић и Халиловићева осумњичени да су као саучесници починили тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине у вези са кривичним дјелом изазивање опште опасности.

Он је осумњичен и за продужено кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења.

Од посљедица пожара, који је захватио ову установу 4. новембра прошле године у ноћним часовима, погинуло је 17 штићеника Дома, а повријеђено 30 лица.

