Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

16.01.2026
09:24
Коментари:2
Замјеник министра финансија у Савјету министара Мухамед Хасановић поново је потписао одлуку умјесто министра Срђана Амиџића којом је ЦИК добила 600.000 КМ за провођење поновљених избора за предсједника Републике Српске.
Замјеник министра финансија БиХ је добио право потписа на основу одлуке Кристијана Шмита.
Ријеч је о поновљеним изборима који ће бити одржани на 136 бирачких мјеста у Српској гдје је побиједио кандидат СНСД-а Синиша Каран.
Званични захтјев за средства је из ЦИК-а стигао у Министарство финансија БиХ 31. децембра.
Друштво
3 ч0
БиХ
3 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
07
11
59
11
55
11
53
Тренутно на програму