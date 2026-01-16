Додик: Нећу напустити политику српске националне одбране

Извор:
СРНА
16.01.2026
13:32
Коментари:8
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је данас у Скеланима да неће напустити политику српске националне одбране од националистичке експанзије Бошњака на овом простору.
Говорећи окупљенима на обиљежавању 33 године од српског страдања у Скеланима на данашњи дан, Додик је нагласио да је сваки дан дан српског страдања, не само у овом него у Другом свјетском ради, као и да се свакодневно биљеже неправде према српском народу.
"Али, не смијемо да престанемо да се окупљамо и да престанемо да се сјећамо", истакао је Додик.
Он је нагласио да се не смије опростити да буде убијено дијете од пет година, као што је то било у Скеланима, и да се то сматра јунаштвом, те подсјетио на убиство Петра и Павла Голубовића у Коњицу што говори да је то, како је рекао, била читава идеологија против Срба.
"Сада нам продају причу о БиХ. Морамо одбацити БиХ по облику државног уређења на начин како су они то чинили рушећи Дејтонски мировни споразум", рекао је Додик.
Истакао је и да се Дејтонски мировни споразум морао прихватити, више него што се то хтјело, јер је значио прекид рата и успостављање мира на бази политичког договора, али је напоменуо да су онда кренули да то све руше.
"Инсталирали су Суд БиХ који служи да се заштите злочинци. Насер Орић је био процесуиран пред тужилаштвом у Бијељини а онда су направили своја правила и рекли да имају право да Суд у Сарајеву изузме сваки предмет широм БиХ", напоменуо је Додик.
Додао је да је предмет против Орућа изузет и да се потом он појављује у јавности и свашта износи, нагласивши да онај који убија, тај и лаже.
"Њима ништа не смета да лажу", рекао је Додик.
У том контексту је поменуо и гласање у Генералној скупштини УН о резолуцији о Сребреници појаснивши да су у том тијелу 192 земље, а правила за гласање говоре да се одлуке доносе већином, а да је 80-ак држава гласали да је био геноцид у Сребреници.
Јаке муслиманске снаге од неколико хиљада војника из Сребренице под командом Насера Орића напале су у зору 16. јануара 1993. године српска села око Скелана. Тог дана убијено је чак 69 становника овог краја, а двије трећине страдалих били су цивили, међу којима и неколико дјеце.
Рањено је 165 мјештана. Од 30 заробљених половина није преживјела мучења у сребреничким казаматима, а њих четворо још се воде као нестали.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
15
38
15
28
15
25
15
18
15
18
Тренутно на програму