Додик: Очекује нас година напретка, стварања и градње у Српској

16.01.2026
11:51
Коментари:1
Очекује нас година напретка, стварања и градње у Републици Српској, рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.
- Наше породице и наше друштво треба да се осјећају сигурно и извјесно у будућности. Располажемо довољним ресурсима и имамо знање, имамо храброст да Републику Српску очувамо, сачувамо и унаприједимо - написао је Додик на ИКС-у.
Очекује нас година напретка, стварања и градње у Републици Српској. Наше породице и наше друштво треба да се осјећају сигурно и извјесно у будућности. Располажемо довољним ресурсима и имамо знање, имамо храброст да Републику Српску очувамо, сачувамо и унаприједимо.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 16, 2026
