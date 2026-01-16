Logo
16.01.2026

11:51

Додик: Очекује нас година напретка, стварања и градње у Српској
Фото: АТВ

Очекује нас година напретка, стварања и градње у Републици Српској, рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.

- Наше породице и наше друштво треба да се осјећају сигурно и извјесно у будућности. Располажемо довољним ресурсима и имамо знање, имамо храброст да Републику Српску очувамо, сачувамо и унаприједимо - написао је Додик на ИКС-у.

Милорад Додик

