Ђурђевић: Прочитали смо њихов сценарио – Српска ће се одбранити

Александар Ђурђевић, члан Предсједништва СНСД-а, изјавио је да су представници институција Републике Српске на вријеме препознали сценарио који су, како је навео, креирали Кристијан Шмит, сарајевски политички и правосудни кругови, уз подршку опозиције (у) Републици Српској.
„Циљ тог сценарија био је јасан – дестабилизација институција Српске кроз отимање мандата изабраном Предсједнику Републике Српске и поништавање избора Владе Републике Српске, а све то ради успостављања политичке и правне контроле Сарајева над Републиком Српском", рекао је Ђурђевић.
Он је нагласио да Република Српска није чекала да сценарио буде у потпуности реализован, већ је предузимала и предузима конкретне кораке како би заштитила институционалну стабилност.
„Подржавамо враћање и одмах ново преузимање мандата Саве Минића, јер је то кључно за спречавање стварања нове вјештачке кризе, која се планирала произвести незаконитим одлукама сарајевских казамата и обезглављивањем Републике Српске поништавањем избора Владе Републике Српске", навео је Ђурђевић.
Он је додао да су хорске хистеричне реакције из Сарајева, од Шмита и опозиције (у) Српској само потврда да њихов план пропада. „Посебно је поражавајуће што опозиција (у) Српској, умјесто да стоји уз своје институције, ликује над проблемима у које је Република доведена бескрупулозним нападима од стране поменутих актера. То јасно показује да им није стало до Републике Српске, него искључиво до доласка на власт по било коју цијену", рекао је Ђурђевић.
„Поновном побједом Карана и поновним избором Минића шаљемо поруку да ће Република Српска остати мирна и стабилна, као и да ће се одлуке о будућности Републике Српске доносити искључиво у њеним институцијама, а не било гдје са стране", поручио је Ђурђевић.
