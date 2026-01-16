Logo
Large banner

Ђурђевић: Прочитали смо њихов сценарио – Српска ће се одбранити

Извор:

АТВ

16.01.2026

11:33

Коментари:

0
Ђурђевић: Прочитали смо њихов сценарио – Српска ће се одбранити
Фото: АТВ

Александар Ђурђевић, члан Предсједништва СНСД-а, изјавио је да су представници институција Републике Српске на вријеме препознали сценарио који су, како је навео, креирали Кристијан Шмит, сарајевски политички и правосудни кругови, уз подршку опозиције (у) Републици Српској.

„Циљ тог сценарија био је јасан – дестабилизација институција Српске кроз отимање мандата изабраном Предсједнику Републике Српске и поништавање избора Владе Републике Српске, а све то ради успостављања политичке и правне контроле Сарајева над Републиком Српском", рекао је Ђурђевић.

Он је нагласио да Република Српска није чекала да сценарио буде у потпуности реализован, већ је предузимала и предузима конкретне кораке како би заштитила институционалну стабилност.

„Подржавамо враћање и одмах ново преузимање мандата Саве Минића, јер је то кључно за спречавање стварања нове вјештачке кризе, која се планирала произвести незаконитим одлукама сарајевских казамата и обезглављивањем Републике Српске поништавањем избора Владе Републике Српске", навео је Ђурђевић.

Он је додао да су хорске хистеричне реакције из Сарајева, од Шмита и опозиције (у) Српској само потврда да њихов план пропада. „Посебно је поражавајуће што опозиција (у) Српској, умјесто да стоји уз своје институције, ликује над проблемима у које је Република доведена бескрупулозним нападима од стране поменутих актера. То јасно показује да им није стало до Републике Српске, него искључиво до доласка на власт по било коју цијену", рекао је Ђурђевић.

„Поновном побједом Карана и поновним избором Минића шаљемо поруку да ће Република Српска остати мирна и стабилна, као и да ће се одлуке о будућности Републике Српске доносити искључиво у њеним институцијама, а не било гдје са стране", поручио је Ђурђевић.

Подијели:

Таг:

Александар Ђурђевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић са представницима политичких партија

Република Српска

Минић са представницима политичких партија

1 ч

0
Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

Република Српска

Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

2 ч

1
Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

Република Српска

Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

14 ч

0
Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике

Република Српска

Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике

16 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner