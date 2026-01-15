Logo
Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике

Извор:

СРНА

15.01.2026

20:27

Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике
Фото: СРНА

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да Српска води политику стабилности, развоја и отворене сарадње са свим релевантним међународним партнерима, те да се односи са САД налазе на узлазној линији, уз све више међусобног разумијевања и реалног уважавања интереса народа и институција у БиХ, посебно у контексту администрације предсједника Доналда Трампа.

Тришић Бабић је разговарала данас у Источном Сарајеву са делегацијом Глобалног тима за енергетску индустрију Америчке агенције за трговину и развој (УСТДА), коју је предводио главни правни савјетник Сем Квон, као и са делегацијом америчке компаније "Behtel /Bechtel/", предвођеном предсједником за регионална питања и корпоративне односе Џастином Сиберелом, у присуству отправника послова Амбасаде САД у БиХ Џона Гинкела о могућностима сарадње у области енергетике и стратешких инфраструктурних пројеката.

Делегација компаније "Behtel/Bechtel/" изразила је спремност за унапређење привредне сарадње и реализацију заједничких пројеката у сарадњи са Владом Републике Српске.

На састанку је поздрављена нова динамика односа Републике Српске и САД која отвара простор за широку економску сарадњу, укључујући инвестиције и веће присуство америчких компанија у Републици Српској.

Тришић Бабић је овом приликом подсјетила и на чињеницу да такав развојни приступ није увијек присутан када су у питању пројекти од виталног значаја за српски народ и Републику Српску, који су, како је навела, више пута били блокирани или оспоравани у режији политичког Сарајева, често без рационалног образложења и супротно духу партнерске сарадње.

Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: Даћемо институционални одговор на све што представља пријетњу за Српску

Тришић Бабић је нагласила да Република Српска у потпуности остаје привржена Дејтонском мировном споразуму, као и да постоје питања која представљају "црвену линију" за институције Српске.

- Питање имовине и покушаји да се Републици Српској отме право да располаже својом имовином представљају 'црвену линију' институција и свих политичких субјеката у Републици Српској. Сваки покушај да се то питање наметне или одузме Републици Српској повући ће за собом престанак одлучивања на нивоу БиХ - поручила је Тришић Бабић.

Саговорници су оцијенили да постоје значајне могућности за интензивирање сарадње на развојним и инфраструктурним пројектима, те да је отворен дијалог најбољи пут ка стабилности и просперитету за све народе у БиХ.

Ana Trišić Babić

