Цвијановић: Божић је празник љубави и радости, али и вјере у бољу будућност

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су ово дани који подсјећају на значај толеранције и међусобног уважавања и да за оне који живе у сложеним вишенационалним заједницама, каква је и БиХ, право на идентитет, вјеру и традицију има посебну важност.
"Вечерас смо окупљени у славу и част Христовог рођења. Божић је празник љубави и истинске радости која се дијељењем додатно умножава. Празник наде, која нам је увијек, а поготово у тешким и изазовним временима, насушна потреба, али и празник вјере у бољу будућност", рекла је Цвијановићева у обраћању гостима на традиционалном божићном пријему, који је приредила у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, уз божићни поздрав: "Мир Божији - Христос се роди!".
Обраћање српског члана Предсједништва БиХ Срна преноси у цијелости:
Дозволите да вам се свима најтоплије захвалим за присуство нашем традиционалном окупљању поводом Божића.
За Србе, православне хришћане, ријеч мир има сакрално значење. Том ријечју започињемо божићну честитку, саопштавајући најважнију вијест у историји хришћанске цивилизације.
За нас је мир, као и слобода, узвишена вриједност и ултимативни људски и божански закон. Тежња ка миру, са собом и другима, представља неодвојиви дио нашег националног и вјерског идентитета. Чувајући мир, ми чувамо и наш идентитет, испуњавајући хришћанску, али и универзалну дужност.
Вечерас смо окупљени у славу и част Христовог рођења. Божић је празник љубави и истинске радости која се дијељењем додатно умножава. Празник наде која нам је увијек, а поготово у тешким и изазовним временима насушна потреба, али и празник вјере у бољу будућност.
Ово су дани који нас подсјећају на важност толеранције и међусобног уважавања. За оне који живе у сложеним вишенационалним заједницама, каква је и БиХ, право на идентитет, вјеру и традицију има посебну важност.
Ниједно друштво не може испољити свој потенцијал нити биљежити успјехе, ако се заснива на наметању, доминацији једних над другима, узурпацији или оспоравању туђих права и идентитета.
Тако ни БиХ не може почивати на искључивости и игнорисању већ на дијалогу и консензусу свих конститутивних народа и њених ентитета. Не може опстати на спољним декретима већ на унутрашњем договору. Не може закорачити напријед страним већ искључиво домаћим корацима.
Крајње је вријеме да се у БиХ оконча вјештачки и нелегални пројекат изградње или надоградње државе, а да се уважи реалност и реафирмишу њени уставни принципи.
Иако је ово празнично вријеме, не можемо побјећи од реалности у којој живимо, јер је јасно да живимо у условима подјела и међунационалног неповјерења. Живимо у атмосфери у којој је негација поразила афирмацију, створивши милион проблема не само у политичком промишљању већ у свакодневном животу.
Неуставне и недемократске спољне, а посљедично и унутрашње интервенције изазвале су политичку и економску парализу система и додатно поларизовале односе, генеришући кризу за кризом.
Вријеме је за исправљање грешака и отклањање девијација, а не за затварање очију пред узроцима проблема. Једини пут за њихово превазилажење јесте унутрашњи дијалог. То је тежак и често мучан процес, али је једини који може дати резултат.
На крају, желим још једном да вам изразим искрену захвалност што сте својим присуством увеличали овај за мене веома драг и важан догађај. Вама и вашим породицама желим мир и благостање, успјех и напредак, срећу и добро здравље.
Наше вечерашње окупљање око најрадоснијег хришћанског празника прилика је и да се заједно подсјетимо на Христове ријечи: `Јер гдје су двојица или тројица сабрани у моје име, ондје сам и ја међу њима`.
Са том вјером, све вас још једном поздрављам традиционалним хришћанским поздравом:
"Мир Божији - Христос се роди"!
