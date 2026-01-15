Logo
Large banner

Велики број званица присуствује пријему Цвијановићеве

15.01.2026

18:34

Коментари:

0
Велики број званица присуствује пријему Цвијановићеве
Фото: СРНА

Традиционални божићни пријем који организује српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић почео је у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.

Пријему присуствују предсједник СНСД-а Милорад Додик, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНС-а Милош Вучевић, а присутна је и висока делегација Владе Србије коју предводи министар културе Никола Селаковић.

На пријему је и велики број амбасадора у БиХ, међу којима су амбасадор Русије Игор Калабухов, Кине Ли Фан, Велике Британије Џулијан Рајли, те Мађарске Кристијан Поша, као и отправник послова у Амбасади САД у БиХ Џон Гинкел и специјални представник ЕУ у БиХ Луиђи Сорека.

На пријем су и командант ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајор Флорин-Маријан Барбу, те командант НАТО штаба у БиХ бригадни генерал Метју Валас.

Милорад Додик

Република Српска

Додик након састанка са ХДЗ-ом: Кључно питање злоупотреба уставног уређења БиХ

Ту су и предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Младен Чавара и његов замјеник Дарко Бабаљ, те замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић.

Пријему присуствују и званичници институција Републике Српске, као и српски представници у институцијама на нивоу БиХ, међу којима су министри спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, те финансија и буџета Срђан Амиџић, замјеник министра одбране Александар Гогановић и начелник Заједничког штаба Ооружанихи снага генерал-пуковник Гојко Кнежевић.

Присутни су и челни људи бројних локалних заједница у Републици Српској, укључујући и града Источног Сарајева и општина у његовом саставу, представници удружења проистеклих из отаџбинско-одбрамбеног рата, академске заједнице, те друштвеног живота у Српској.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

božićni prijem

Источно Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик након састанка са ХДЗ-ом: Кључно питање злоупотреба уставног уређења БиХ

1 ч

0
Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

Република Српска

Гост Централних вијести АТВ-а Саво Минић

2 ч

0
Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

Република Српска

Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

2 ч

3
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Одбранићемо институционалну стабилност Српске

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Течни или чврсти сапун: Који мање исушује руке?

19

44

Додик: Опозиција има уграђен чип против Српске

19

36

Електро-Бијељина: У фокусу реконструкција мреже

19

36

Рамо Исак испитан у својству свједока

19

29

Утопијска прича Драшка Станивуковића о наплати паркинга

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner