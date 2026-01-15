Велики број званица присуствује пријему Цвијановићеве

15.01.2026
18:34
Коментари:0
Традиционални божићни пријем који организује српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић почео је у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.
Пријему присуствују предсједник СНСД-а Милорад Додик, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНС-а Милош Вучевић, а присутна је и висока делегација Владе Србије коју предводи министар културе Никола Селаковић.
На пријему је и велики број амбасадора у БиХ, међу којима су амбасадор Русије Игор Калабухов, Кине Ли Фан, Велике Британије Џулијан Рајли, те Мађарске Кристијан Поша, као и отправник послова у Амбасади САД у БиХ Џон Гинкел и специјални представник ЕУ у БиХ Луиђи Сорека.
На пријем су и командант ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајор Флорин-Маријан Барбу, те командант НАТО штаба у БиХ бригадни генерал Метју Валас.
Ту су и предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Младен Чавара и његов замјеник Дарко Бабаљ, те замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић.
Пријему присуствују и званичници институција Републике Српске, као и српски представници у институцијама на нивоу БиХ, међу којима су министри спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, те финансија и буџета Срђан Амиџић, замјеник министра одбране Александар Гогановић и начелник Заједничког штаба Ооружанихи снага генерал-пуковник Гојко Кнежевић.
Присутни су и челни људи бројних локалних заједница у Републици Српској, укључујући и града Источног Сарајева и општина у његовом саставу, представници удружења проистеклих из отаџбинско-одбрамбеног рата, академске заједнице, те друштвеног живота у Српској.
