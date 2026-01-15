Минић за АТВ: Даћемо институционални одговор на све што представља пријетњу за Српску

Извор:
АТВ
15.01.2026
19:45
Коментари:1
Радимо на два колосијека, један колосијек је показивање одговорности, стабилности, недовођење у питање рад институција Републике Српске, Владе Републике Српске која сву извршну власт носи на себи, а са друге стране желимо се схвати озбиљност овог политичког тренутка, рекао је за АТВ премијер Републике Српске Саво Минић.
"Ово је озбиљна прича. Мени је ова је ова ситуација, на некакав начин, и добро дошла у смислу да мора долазити до сталних промјена. Ја ћу искористити оно што је мени изузетно битно, моји захтјеви према свим представницима политичких партија", истакао је Минић.
Истакао је и да није реални да сви буду а неки начин испоштовани, али да ће имати нових имена у Влади Републике Српске.
"Имамо идеје ко одлази, то су моје идеје и што сматрам да би било некоректно према свим представницима политичких партија да износим у јавност", истакао је Минић.
Он је додао да улазимо у једну годину која је изузетно изазовна и турбулентна.
"Све оно што смо могли чути данас након подношења моје оставке ме у једном дијелу и насмијало, поготово оно што сам могао чуди из Федерације", рекао је Минић.
Република Српска
Цвијановић: Божић је празник љубави и радости, али и вјере у бољу будућност
Он је истакао да те приче долазе из Федерације, која није могла да састави владу и гдје је нелегитимни високи представник морао ставити највиши акт Устав ставити ван важења.
Он се запитао који је то народ спреман да жртвује свој идентитет.
"То није жеља грађана Федерације. Идентитет је име и презиме, ми смо Република Српска и све се ради да изгубимо ово Република. Је ли треба да уђемо у неки зачарани круг у којем између осталога странци којима је истекао мандат без Срба у Уставном суду БиХ, високи представник који је нелегитиман , да они одлучују о Републици Српској или било ко други", упитао је Минић.
Он је истакао да је то зрела, договорена и осмишљена политичка порука.
"Ми задржавамо континуитете без било каквих празнина и вакума тако да грађани не требају бити забринути.Спремни смо мало више од 100 дана да поново уђемо у ову причу, то ће нас оснажити. Ако буде потребе, бићемо опет спремни, даћемо сваки пут институционални одговор на све оно што представља пријетњу за Републику Српску", рекао је Минић.
Оно је истакао да ће то бити једна изузетна интеракција између извршне власти и грађана.
"Најбитније нам је да имамо повјерење грађана", истакао је Минић.
Он је истакао да одлука Уставног суда није пресудила враћању његовог мандата.
"Грађани не треба да брину, Уставни суд у оваквом саставу у каквом је до сада је до сада се сваки пут се оглашавао ненадлежан о овом питању", рекао је Минић.
Он је истакао да Република Српска неће дозволити више да зависи од неке одлуке која може да направи било такав облик дестабилизације.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму