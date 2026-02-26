Logo
Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама

26.02.2026

22:20

Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Људски дијелови пронађени су у четвртак поподне у торбама у руралном подручју у Пефкохорију, на Халкидикију.

Око 18.30 шумарски радници који су обављали послове у том подручју уочили су торбе и суочили се са језивим призором.

Према ријечима градоначелника Пефкохорија, Ђоргоса Цикоуридиса, који је такође обавестио власти, у 17.30 су отишли на терен ради посла и док су одлазили видјели су торбу и поред ње кофер са ћебадима прекривеним крвљу, јавља "Protothema".

Љубавни пар

Љубав и секс

Четири знака да сте лоши у кревету

По руци која је вирила и имала прстен, схватили су да се ради о људском тијелу.

Полицијске снаге пожуриле су на мјесто догађаја, а подручје је обезбијеђено, док се очекује долазак форензичког стручњака.

