Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама

Људски дијелови пронађени су у четвртак поподне у торбама у руралном подручју у Пефкохорију, на Халкидикију.
Око 18.30 шумарски радници који су обављали послове у том подручју уочили су торбе и суочили се са језивим призором.
Према ријечима градоначелника Пефкохорија, Ђоргоса Цикоуридиса, који је такође обавестио власти, у 17.30 су отишли на терен ради посла и док су одлазили видјели су торбу и поред ње кофер са ћебадима прекривеним крвљу, јавља "Protothema".
По руци која је вирила и имала прстен, схватили су да се ради о људском тијелу.
Полицијске снаге пожуриле су на мјесто догађаја, а подручје је обезбијеђено, док се очекује долазак форензичког стручњака.
