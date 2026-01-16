Погледајте у каквом стању је возило након несреће код Маглаја у којој је погинула једна особа

У саобраћајној несрећи која се десила јутрос на магистралном путу М-17 у мјесту Лијешница код Маглаја погинула је једна особа.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ЗДК, на излазу из тунела Сикола II према Жепчу догодила се саобраћајна несрећа, у којој су учествовали једно теретно и путничко возило.

Мерцедес након несреће у Жепчу

- Једно лице је смртно страдало, док је друго лице из овог возила – сувозач задобио повреде и пребачен је у Хитну помоћ Маглај – потврђено је за „Аваз“.

Саобраћај је јутрос био у потпуности обустављен на овој дионици и преусмјерен кроз град Маглај.