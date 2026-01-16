Logo
Large banner

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

16.01.2026

14:14

Коментари:

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

На Сунцу се формирала велика коронална рупа, показују најновији подаци Лабораторије за соларну астрономију Института за истраживање свемира Руске академије наука и Института за соларно-земаљску физику, преносе данас руски медији.

Према подацима те лабораторије, рупа је висока око милион километара, пренијела је агенција Интерфакс.

Како се наводи, појава бројних короналних рупа на Сунцу почела је у првим мјесецима прошле године, одмах након врхунца соларног циклуса који се догодио између октобра и децембра 2024. године.

То је довело до наглог повећања броја магнетних олуја прошле године од 60 посто, навели су научници.

Дуговјечна активност и соларни минимум

“Све у свему, повећање броја магнетних олуја могло би да се настави још најмање двије године, отприлике до 2028. године, након чега би требало да почне брзи пад свих врста соларне активности, што би довело до соларног минимума око 2029 и 2030. године“, наводи се у извјештају лабораторије, пренијела је руска агенција.

Подијели:

Тагови:

zanimljivosti

nauka

Сунце

рупа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Наука и технологија

Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

4 ч

0
Пао број преузимања апликација

Наука и технологија

Пао број преузимања апликација

16 ч

0
Робот

Наука и технологија

Кинески робот саобраћајац снима прекршаје и шаље казне

19 ч

0
Деактивирано готово пет милиона налога на друштвеним мрежама

Наука и технологија

Деактивирано готово пет милиона налога на друштвеним мрежама

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

15

13

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner