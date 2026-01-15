Пао број преузимања апликација

Извор:
Глобална преузимања мобилних апликација су и у 2025. била у паду, али су приходи снажно порасли, јер су претплате и куповине унутар апликација постале главни извор раста, показују подаци компаније Епфигјурс (Appfigures).
Укупан број преузимања апликација и мобилних игара преко Еп стора и Гугл плеја износио је 106,9 милијарди у 2025, што је пад од 2,7 одсто у односу на претходну годину и представља пету узастопну годину смањења.
Потрошња корисника везана за апликације је истовремено у 2025. порасла за 21,6 одсто и достигла око 155,8 милијарди долара.
Подаци указују да су компаније успјешно надокнадиле слабији прилив нових корисника кроз веће приходе по кориснику, прије свега захваљујући претплатничким моделима и куповинама унутар апликација.
Удио мобилних игара у укупној потрошњи на апликације пао је на 46 одсто, упркос томе што је потрошња на игре порасла за 10 одсто на 72,2 милијарде долара.
Насупрот томе, потрошња на апликације које нису игре скочила је за 33,9 одсто и достигла 82,6 милијарди долара.
Број преузимања мобилних игара пао је за 8,6 одсто на 39,4 милијарде инсталација, док је број преузимања апликација које нису игре благо порастао за 1,1 одсто на 67,4 милијарде.
На америчком тржишту потрошња на мобилне апликације порасла је на 55,5 милијарди долара, уз раст од 18,1 одсто, док је број преузимања пао за 4,2 одсто на 10 милијарди, преноси Танјуг.
