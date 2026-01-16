Logo
МУП Српске спустио цијену возила: Ауто се може купити за 700 КМ

16.01.2026

13:07

МУП Српске спустио цијену возила: Ауто се може купити за 700 КМ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУПРС) већ дуже покушава продати возила. Према одлуци коју су објавили имали су већ три круга продаје.

У одлуци о продаји возила навели су да су у посљедњем кварталу 2025. године провели већ три круга продаје, али да им није достављена ниједна понуда.

Цијене изнад тржишних

“Из наведеног се може закључити да су почетне цијене наведених возила процијењене знатно изнад тржишне вриједности, имајући у виду стање мотора и лимарије код наведених возила, број пређених километара и специфичну намјену која су наведена возила имала у МУП-у Републике Српске”, наводи се у одлуци.

Факсимил одлуке
Факсимил одлуке

У овом акту стоји да продају Форд фокус 1,8 ТДИ, произведеног 2007. године, чију почетну цијену су снизили на чак 700 КМ. Судећи према акту из трећег круга продаје, ово возило је коштало 900 КМ.

Исузу јефтинији за 1.100 КМ

Надаље, Фолксваген 1,6 ТДИ из 2013. године цијене на износ од 5.700 КМ, што је за 1.200 КМ ниже од почетне цијене из трећег круга продаје. Сеат Кордоба 1.9 ТДИ из 2006. године, процјена је МУП-а, кошта 1.800 КМ, што је за 300 КМ ниже од цијене из трећег круга продају.

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Такође, снизили су и возило Исузу Ројал 4.3 дизел из 2005. године и то за 1.100 КМ. Возило је снижено на почетну цијену од 7.100 КМ, пише Фокус.ба.

